Aus dem Exil zurück nach Augsburg

Jugendstil mit orientalischen Ornamenten – Miriam Friedmann betritt die prachtvolle Synagoge von Augsburg. Das Haus ist über 100 Jahre alt. Die mit vielen Goldverzierungen geschmückte Kuppel war Ausdruck des selbstbewussten Augsburger Judentums. Zu ihm hat die Familie von Miriam Friedmann gehört. Ihr Opa hat sich in der jüdischen Gemeinde engagiert. "Mein Großvater war ein Vorstand. Meine Eltern haben ihre Bar Mizwa, ihre Bat Mitzwa hier gefeiert. Die Familie war sehr mit der Synagoge, also ich muss sagen, ich habe gemischte Gefühle", erinnert sich die 77-Jährige.

Ihre Eltern, Elisabeth und Friedrich Friedmann, haben nach der Machtergreifung der Nazis zuerst in Italien gelebt, wo sie im Jahr 1938 heirateten. "Meine Eltern konnten fliehen. Ich bin in Amerika geboren." Das höre man auch an ihrem amerikanischen Akzent. Sie sei nicht mit der deutschen Sprache aufgewachsen, weil die in der Kriegszeit nicht beliebt gewesen sei. "Meine Eltern haben kein Deutsch in Amerika gesprochen."

Die Eltern kehren in den 60er Jahren zurück

In den 60er Jahren kehren die Eltern von Miriam Friedmann zurück nach Deutschland. Ihr Vater arbeitet in München als Hochschullehrer für Amerikanische Kulturgeschichte. Im Alter werden ihre Eltern schließlich pflegebedürftig, sie leben in Friedberg bei Augsburg. Im Jahr 2001 verlässt Miriam Friedmann die USA und zieht zu ihnen. So kommt sie in die Stadt ihrer Vorfahren. "Die waren einfach Mitbürger von Augsburg. Wie jeder anderer, die waren zufällig jüdisch, das war ihr Verhängnis."

Die Großeltern väterlicherseits hatten eine Textilfabrik, die Großeltern mütterlicherseits eine Manufaktur für Schirme mit Ladengeschäft. Heute existiert davon nichts mehr, es wurde alles ausgebombt.

Die Großeltern werden in Ausschwitz umgebracht

Miriams Eltern können auf ihrer Flucht in die USA kaum etwas mitnehmen. Einer Tante gelingt es zumindest, Familienfotos zu retten. Miriam Friedmann hat ihre Großeltern nie kennengelernt, doch sie kann sie betrachten, wenn sie im Fotoalbum blättert. Emma und Eugen Oberdorfer wurden am 8. März 1943 aus Augsburg verschleppt, nach Theresienstadt und Auschwitz. Dort bringen sie die Nazis um. Diesem Schicksal wollen die Großeltern väterlicherseits entgehen. Selma und Ludwig Friedmann bringen sich am Abend vor ihrer Deportation um.

Gedenktafeln erinnern an den einstigen Familienbesitz

Die Enkelin führt heute durch Augsburg, zeigt Gebäude, die einst ihrer Familie gehörten. "Das war ein Barockpalais, ein Prachtgebäude. Und hier haben die die Firma gegründet." Das Barockpalais der Textilfabrikantenfamilie steht heute nicht mehr, an seiner Stelle steht in der Augsburger Fußgängerzone ein modernes Sparkassengebäude. Immerhin erinnert eine Gedenktafel an die Familie ihres Vaters. Und ein paar Meter weiter machen Stolpersteine auf das Schicksal ihrer Großeltern Selma und Ludwig Friedmann aufmerksam. Miriam Friedmann findet es gut, dass hier eine Tafel hängt. "Sie haben sich das Leben genommen am Abend vor ihrer Deportation. Und das bedeutet, dass sie irgendwie ein bisschen wieder nach Hause kommen."

Miriam Friedmann freut sich, dass ihre Familiengeschichte in Augsburg sichtbar ist. Sie ist auch Thema des Dokumentarfilms "Die Stille schreit", den sie am 10. November in Augsburg zeigen wird. Im Jüdischem Museum macht sie Workshops mit Schülern, weil sie findet: "Hass ist Gift für eine Gesellschaft. Und Antisemitismus in Deutschland darf nicht mehr sein. Das Beste, was man machen kann, ist durch Bildung oder einfach sich kennenlernen."