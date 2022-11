Auktion von Beckmann-Bild könnte deutschen Rekord knacken

Max Beckmanns "Selbstbildnis gelb-rosa" von 1943 ist ein großartiges Gemälde. Der Maler schaut uns frontal und herausfordernd an. Den Namen hat das Bild vom gelben Sakko, das Beckmann trägt – und von einem erstaunlichen rosa Bilderrahmen im Hintergrund. Der Künstler hat es im Exil in den Niederlanden für seine Frau Quappi geschaffen, die das Werk auch bis zu ihrem Tod 1986 behalten hat.

Zweistellige Millionensummer bei Auktion erwartet

Erst dann geriet es in eine Privatsammlung in der Schweiz. Und jetzt soll es am 1. Dezember bei einer Auktion bei Grisebach in Berlin den deutschen Kunsthandel in neue Dimensionen von Preisweltniveau schießen. Sein Schätzpreis beläuft sich auf sage und schreibe 20 bis 30 Millionen Euro. Bisher wurden hierzulande nur Erlöse im einstelligen Millionenbereich erzielt.

Was für das Beckmann-Gemälde spricht: seine relative Marktfrische. Das heißt, es wurde vorher noch auf keiner vergleichbaren Auktion angeboten. Beckmanns Selbstporträts befinden sich inzwischen fast alle in Museen. Sie gelten außerdem als absolute Hauptwerke, weil der Künstler immer auch viel über seine persönliche Situation und die Zeitläufte aussagt – hier über sein durchaus selbstbewusstes Leben im Amsterdamer Exil.

Beckmann hatte immer genug Sammler, die ihm eine vergleichsweise angenehme Lebenssituation finanziert haben. Er hat sich zu Lebzeiten immer nur mit der Weltelite verglichen, hat seine Freunde und Bekannten zum Beispiel immer über die aktuellen Preise für Werke von Pablo Picasso ausgefragt. Jetzt ist Max Beckmann wohl tatsächlich auf dessen Preisniveau angekommen.

In München werden Teile der Sammlung Gerlinger versteigert

Das umsatzstärkste Auktionshaus Deutschlands sitzt aber in München. Bei Ketterer Kunst kommen eine Woche später wieder Teile der Sammlung Hermann Gerlinger unter den Hammer. Der Würzburger Unternehmer hat über viele Jahrzehnte Werke der expressionistischen Künstlergruppe "Die Brücke" zusammengetragen. Sie waren auch schon in den Museen von Schloss Gottorf, Halle und Bernried zu sehen.

Anfang des Jahres hat sich Gerlinger entschlossen, alle Werke – mit Ausnahme von Werken Emil Noldes – zu verkaufen. Das Spitzenlos am 9. Dezember: "Das blaue Mädchen in der Sonne" von Ernst Ludwig Kirchner aus dem Jahr 1910. Hier lautet der Schätzpreis zwei Millionen Euro.