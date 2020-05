Darum sorgt Carl Spitzwegs "Justitia" für Schlagzeilen

Keiner blickt mehr durch, was eigentlich derzeit alles erlaubt und was verboten ist, vom großen Durcheinander unter den Bundesländern ganz zu schweigen: Das juristische Tohuwabohu stellt offenkundig auch die Versteigerer vor ungewohnte Herausforderungen. Jedenfalls nahm sich das Münchner Auktionshaus Neumeister einen prominenten Anwalt und drohte mit einer Klage vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, um endlich Klarheit darüber zu bekommen, wie es auf dem Kunstmarkt weitergeht. Seit Wochen konnten Auktionen nur noch online stattfinden, kein einziger Bieter war im Saal. Jetzt hat die Stadt München klargestellt: Ab sofort gelten für Auktionshäuser dieselben Regeln wie für den Einzelhandel, das heißt, wird unter den Besuchern der Mindestabstand eingehalten und die Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter begrenzt, können Versteigerungen wieder wie gewohnt mit Publikum durchgeführt werden. Natürlich ist es Bietern unbenommen, auch telefonisch oder online dabei zu sein.

Ramponierte Waage

Und gleich heute Nachmittag hat Neumeister ein besonderes, aber auch umstrittenes Los im Angebot. Es geht um ein Gemälde des Malers Carl Spitzweg mit dem Titel "Das Auge des Gesetzes (Justitia)" aus dem Jahr 1857. Einmal mehr zeigt Spitzweg auf dem Bild eine satirische Szene, sehr viel böser, als auf den ersten Blick erkennbar. Zu sehen ist eine etwas verwitterte Skulptur der Göttin der Gerechtigkeit, deren Augenbinde allerdings verrutscht ist, so dass sie keineswegs in der Lage ist, unparteiisch zu urteilen. Vielmehr blinzelt sie recht deutlich den Betrachter an und damit wohl auch Kläger und Beklagten. Das Schwert und die leicht ramponierte Waage hält sie betont lässig in den Händen, während ein augenscheinlich wenig motivierter Soldat grimmig um eine Hausecke linst, allzeit bereit, dem Verfahren auf seine Weise "nachzuhelfen".

Fazit: In dieser scheinbar beschaulichen Gegend darf niemand von der Justiz Beistand erwarten – außer vielleicht derjenige, der mit ein paar Wohltaten nachhilft oder das Ohr der Mächtigen hat. Soviel beißende Ironie schätzten Spitzwegs Kunden gar nicht, das Bild erwies sich zunächst als Ladenhüter und kam über einige Zwischenstationen schließlich in die Hände des jüdischen Kaufmanns Leo Bendel in Berlin.