Augsburger Schaezlerpalais wird 250 Jahre alt

Diesen Termin hat sich die österreichische Prinzessin Maria Antonia nicht entgehen lassen: Am 28. April 1770 machte die spätere Marie Antoinette Station in Augsburg, um an der feierlichen Eröffnung des heutigen Schaezlerpalais teilzunehmen. Dass die damalige Feier mit einer solchen Prominenz gekrönt wurde, hatten die Augsburger den Kontakten des Bauherrn Benedikt Adam Liebert zu verdanken.

Rokoko-Juwel mitten in Augsburg

Ursprünglich das Wohn- und Geschäftshaus der Familie Liebert, wurde das Gebäude nach der Hochzeit der Tochter mit dem Unternehmer Schaezler als Schaezlerpalais berühmt. Über die Jahrhunderte habe es sich zu einem herausragenden Kulturdenkmal der Stadt entwickelt, so Christof Trepesch, leitender Museumsdirektor der Augsburger Kunstsammlungen und Museen: "Das Schaezlerpalais ist eines der bedeutendsten Gebäude im Herzen der Stadt Augsburg. Ein Rokoko-Juwel mit den bedeutendsten Kunsthandwerkern der damaligen Zeit, die hier gearbeitet haben."

Schaezlerpalais hat Krieg und Zerstörung getrotzt

Herzstück des Schaezlerpalais ist der Ballsaal, dem selbst Krieg und Zerstörung nichts anhaben konnten: Er ist bis heute fast vollständig erhalten. Umso trauriger ist der Museumsdirektor, das 250. Jubiläum nicht angemessen feiern zu können: "Wir hätten natürlich gerne ein Fest gemacht, auch ein historisches Fest mit entsprechenden Kostümen, aber wir haben immerhin ein virtuellen Rundgang durch die Ausstellung gemacht."

Museumsdirektor will nächstes Jahr groß feiern

Wegen Corona ist das Museum bis auf Weiteres geschlossen. Die Zeit wird laut Trepesch für Renovierungs- und Bauarbeiten genutzt. Beispielsweise werde ein Fahrstuhl im Innenhof errichtet - mit dem Ziel, einen barrierefreien Zugang zum das Haus zu schaffen. Voraussichtlich im nächsten Jahr will der Museumsdirektor richtig feiern - dann eben zum 251. Geburtstag: "Aufgeschoben ist nicht aufgehoben."