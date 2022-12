Artikel mit Audio-Inhalten

> Kultur > Augsburger Puppenkiste startet mit Kabarett in ihr Jubiläumsjahr

Augsburger Puppenkiste startet mit Kabarett in ihr Jubiläumsjahr

Die Bundesregierung hängt am seidenen Faden - zumindest in Augsburg: Scholz, Baerbock und Habeck als Marionetten, zu sehen am Silvesterabend im aktuellen Kabarettprogramm der Augsburger Puppenkiste. Die startet 2023 in ihr 75-jähriges Jubiläumsjahr.