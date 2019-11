28.11.2019, 15:24 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Augsburger Museum entführt in historische Spielzeug-Welten

Die einen verbringen in der Adventszeit ganze Abende am Glühweinstand. Die anderen zieht es ins Konzert. In Augsburg gehört es für viele zur Tradition, die jährliche Spielzeug-Ausstellung im Maximilianmuseum zu besuchen. Am Samstag geht es los.