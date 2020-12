Augsburger Matthäus Schwarz: Er war der erste Mode-Influencer

Sein Geld verdiente er als Buchhalter, zugegebenermaßen kein sonderlich aufregender Beruf. Dafür lebte Matthäus Schwarz (1497 - 1574) seine Fantasie in der Mode aus, und zwar in der Renaissance, einer Zeit, die was übrig hatte für "spinnerte" Figuren mit einem Hang zum affektierten Stil. Diejenigen, die es sich leisten konnten, entdeckten damals ihre "Persönlichkeit", was im frommen Mittelalter noch gefährlich gewesen wäre. Doch mit dem Aufbruch in die Neuzeit waren eigene Akzente nicht nur erlaubt, sondern sogar gefordert und davon berichtet die Sonderausstellung "Dressed for Success" im Augsburger Maximilianmuseum, die jetzt online besichtigt werden kann. Auch ein lesenswerter Katalog liegt vor - allerdings ohne "Schnittmuster".

Ab 1520 entwarf Matthäus Schwarz regelmäßig neue "Looks", allesamt nicht gerade unauffällig. Das "klaidungsbuechlin", das er im Alter von 23 Jahren begann, hat etwa die Größe eines heutigen Smartphones und wird normalerweise im Herzog-Anton-Ulrich-Museum in Braunschweig aufbewahrt. Jetzt ist diese so bizarre wie opulente Klamotten-Biografie aus der "Dürer-Zeit" bequem von zu Hause aus zu genießen.