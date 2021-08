Wie die Fuggerei 500 Jahre überleben konnte

Knut Cordsen: 1521 war ein Jahr, in dem mal wieder die Pest in Augsburg wütete. Denkbar schlechte Voraussetzungen eigentlich, um eine solche Stiftung zu gründen. Es gab Kontaktsperren und die sogenannte Pestflucht aus der Stadt. Aber Jakob Fugger hielt das nicht vom Handeln ab. Das könnte uns Coronageplagten ja geradezu ein Vorbild und Ansporn sein, oder?

Alexander Graf Fugger-Babenhausen: Absolut. Ich glaube, die Parallelen zwischen 1521 und heute lassen sich durchaus finden. Zum einen natürlich bestehen die sozialen Herausforderungen, die die Fuggerei damals adressiert hat, heute weiterhin. Und das Thema der Pest beschäftigt uns ja heute auch in anderer Form. Leider ist seit 18 Monaten die Pandemie ein Thema, was wir im Jubeljahr im September in Form einer medizinhistorischen Tagung thematisieren werden.

Sie haben zum Jubiläum einen Fuggerei-Code formuliert, eine Formel, die die Stiftung in den nächsten 500 Jahren leiten soll. Wie lautet dieser Code?

Wir haben uns gefragt, was sind die Komponenten, die die Fuggerei ausmachen? Wieso war sie über 500 Jahre durchgehend erfolgreich dabei, bedürftigen Augsburger zu helfen? Lässt sich diese DNA in einem kurzen Satz definieren? Für uns gab es da einige Komponenten. Zum einen, dass die Fuggerei ein kuratierter Lebensraum ist, der für die Ewigkeit geschaffen werden soll. Zum anderen, dass eine minimale spirituelle und monetäre Gegenleistung der Bewohner geleistet werden muss, dass aber die Bewohner durch die Stiftung bemächtigt werden, ein selbstbestimmtes Leben in Würde zu führen und die Bedürftigen in unserem Fall aus dem Raum Augsburg kommen. Auch für eine Neuinterpretationen einer solchen Einrichtung ist es einfach wichtig, regional fokussiert zu sein und nach den lokalen Brennpunkten zu suchen.

Zum großen Jubiläum der berühmten Sozial-Siedlung gibt es seit Kurzem eine Neugestaltung des Fuggerei-Museums in Augsburg. Was zeigen Sie dort in dem Museum?

Das Museum zeigt, was für Menschen über die Jahrhunderte in der Fuggerei gelebt haben und was für unterschiedliche Probleme zu unterschiedlichen Zeiten auch bei uns in der Region adressiert wurden. Und dort kann man unterschiedliche Schicksale anhand von unterschiedlichen Familien, die in der Fuggerei gelebt haben, live erleben und bekommt auch einen Eindruck, wie sich die Räumlichkeiten über die unterschiedlichen Jahrhunderte entwickelt haben.

Inwiefern hat denn Jakob Fuggers Idee, armen Menschen eine soziale Heimat zu geben, international ausgestrahlt? Gab es da viele Nachahmer weltweit?

Es gab immer wieder Menschen, die gesehen haben, was die Fuggerei in Augsburg bewirkt und die diesen Gedanken in die Welt hinaus getragen haben. Ganz konkrete Beispiele, dass jemand gesagt hat, wir wollen eine weitere Fuggerei bauen, gab es aber unseres Wissens nach jetzt nicht. Aber das ist durchaus ein Punkt, den wir jetzt im Jubeljahr ausarbeiten wollen. Gerade auch angesichts des Themas "teurer Wohnraum". Hilft hier die Idee, die die Fuggerei seit 500 Jahren lebt, dass man eben nicht einfach Bedürftigen ein Dach über dem Kopf baut, sondern dass man daran arbeitet, eine Gemeinschaft und einen Ort zu bilden, der es den Bewohnern ermöglicht, sich in Würde und Selbstbestimmung aus der Armut wieder herauszuarbeiten? Und da haben wir ein paar spannende Ideen, die wir auch heute Abend und über die nächsten zehn Monate präsentieren werden.

Ich habe gelesen, dass ein Großteil des Vermögens, aus dem die Fugger-Stiftung finanziert wird, aus Waldbesitz stammt. Auf dem Stiftungsforstamt steht seit 1848 der Spruch "Heget den Wald. Er ist des Wohlstands sicherer Quell. Schnell verheert ihn die Axt. Langsam nur wächst er heran." Das war ja für 1848 erstaunlich nachhaltig gedacht.

Die Forstwirtschaft ist das Rückgrat des Stiftungsvermögens. Jakob Fugger hat anfänglich Kapital zur Verfügung gestellt, um diesen Stiftungs-Gedanken auf Ewigkeit festzuschreiben. Das lief auch einige Zeit ganz gut. Aber nach dem Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) hat das damalige Familienseniorat festgestellt, dass die Verzinsung auf das Kapital nicht existierte. Und damals hat man gesagt, dass dieses Risiko zu hoch sei und daraufhin sehr weise vorausschauend beschlossen, das Kapital in Grund und Boden zu investieren. Somit hat man den Grundstock des Forstamts in Laugna gelegt. Heute kann man fast sagen, dass diese Entscheidung der Grund ist, dass wir heute als Stiftung noch existieren. Nur dadurch konnten wir die unterschiedlichen Krisen seit dem Dreißigjährigen Krieg überstehen, etwa die Hyperinflation in der Nachkriegszeit.