Augsburg: Römerstadt ohne Museum - wohin mit den Schätzen?

Ein Dreistufenplan soll jetzt für Tempo sorgen. Möglichst schnell sollen einige römische Objekte in der Stadt verteilt für Aufsehen sorgen: "Und zwar geht es darum, dass wir eine virtuelle Präsentation der Funde im Stadtraum vorbereiten, das ist der aktuelle Stand. Der zweite Schritt ist eine Veränderung der aktuellen Sammlung in der Toskanischen Säulenhalle, um die aktuellen Funde dort einzubauen, und der dritte Schritt geht Richtung Weiterentwicklung des römischen Museums in der Dominikanerkirche."

"Schlechtes Gewissen" wegen der Römer?

Bis das alte und neue Museum in der Dominikanerkirche wieder Besucher empfängt, wird es also dauern. Die Toskanische Säulenhalle im Erdgeschoss des Augsburger Zeughauses muss derweil als Ausweichquartier herhalten, ein ehemaliges Waffenarsenal aus der Renaissance-Zeit. Gemessen etwa am Römisch-Germanischen Museum in Köln oder am Rheinischen Landesmuseum in Trier sieht Augsburg nicht besonders gut aus, was im Dezember auch Wissenschaftler herbe kritisierten. Jürgen Enninger: "Ich würde es nicht ein schlechtes Gewissen nennen. Wir haben einen ganz klaren Auftrag, die 25 Prozent Stadtgeschichte, die römische Geschichte, wertschätzend zu präsentieren, und diesem Auftrag wollen wir mit den aktuellen Vorschlägen gerecht werden."

Auch die Fugger, Mozart und Brecht fordern Aufmerksamkeit

Es wird wohl eine Geldfrage sein: Wie viel wird der Freistaat beisteuern, um Augsburgs Römerschätze endlich angemessen zu präsentieren? Es muss ja nicht gleich monumental sein wie im Hollywood-Sandalenfilm. Obwohl, auch die neuzeitliche Augsburger Kulturgeschichte ist ziemlich ausladend, was Kulturreferent Jürgen Enninger natürlich nicht aus dem Blick verlieren will: "Wie alle Kulturmetropolen hat natürlich auch Augsburg viele Marken, wir haben die Fugger, wir haben Mozart, wir haben Brecht. So muss man sich natürlich auch in diesem Koordinatensystem von starken Kulturmarken zurecht finden. Aber es ist ein wichtiger nächster Schritt Richtung Römisches Museum getan, den wir auch jetzt gehen im Digitalen ganz konkret, aber auch mit den nächsten visuellen Schritten bei der Präsentation der Fundstücke."