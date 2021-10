"Augmented Eternity": Unsterblich durch künstliche Intelligenz

Eine Frau steht mitten in einer bunten Videospiele-Welt. Sie trägt schwarze Handschuhe und eine Virtual-Reality-Brille. Ein kleines computeranimiertes Mädchen in einem rosa Kleid läuft lachend um sie herum, bleibt stehen und spricht mit ihr. Es ist ein genaues Abbild ihrer Tochter Naiyon, die im Alter von sieben Jahren an einer Autoimmunerkrankung starb. Vorsichtig lässt die Frau ihre Hände durch das Hologramm gleiten. Die Handschuhe simulieren die Berührung. Doch Naiyon ist nicht da. Ihre Mutter steht eigentlich ganz allein in einem grünen Raum. Der Avatar ihrer Tochter und auch der bunte Park, den sie durch den Bildschirm ihrer Brille sieht, sind das Werk von Computerspezialisten. Das virtuelle Treffen ist Teil eines Experiments, das im südkoreanischen Fernsehen ausgestrahlt wurde.

Weiterleben als Avatar

Der Traum von der Unsterblichkeit ist einer der größten Träume der Menschheit. In der KI-Forschung spricht man auch von "Augmented Eternity", also einer "erweiterten Ewigkeit". Forscher wie der KI-Pionier Hossein Rahnama versprechen, dass digitale, intelligente Kopien von Menschen nach deren Tod als Avatare weiterleben könnten.

Rapper Kanye West etwa ließ seinen Schwiegervater für den 40. Geburtstag seiner Frau Kim Kardashian als sprechendes 3D-Hologramm auferstehen. Die vierminütige Nachricht aus dem Jenseits kostete 300.000 Dollar. Dafür bekam der Geist auch einen goldenen Anzug.

Tatsächlich gibt es bereits künstliche Intelligenzen, die uns nicht nur optisch täuschend echt nachahmen können. Sogenannte neuronale Netzwerke, also Computerprogramme, die ähnlich aufgebaut sind wie ein menschliches Gehirn, lernen wie Menschen zu kommunizieren.

App entwickelt nach tragischem Verlust

Hinter der App "Replika" etwa, einem Chatbot, der den Nutzer nach einiger Zeit perfekt nachahmen soll, steckt die Geschichte eines tragischen Verlustes. Roman, der beste Freund der Replika-Erfinderin Eugenia Kuyda, lief vor einen Laster und starb. "Sie war so traurig, dass sie die künstliche Intelligenz mit allen Chats gefüttert hat, die sie mit ihrem Freund hatte." Auch Freunde bat Eugenia Kuyda, ihr die Chatverläufe und Mails zur Verfügung zu stellen. Die App setzte schließlich seine Antworten neu zusammen. Am Ende antwortete der Computer tatsächlich wie ihr verstorbener Freund. "Aber deswegen lebt Roman nicht und ist auch nicht wieder da", sagt die Wissenschaftsbloggerin Susanne Gold. Sie ist selbst KI-Entwicklerin für Siemens.

Für ihren Blog "Utopiensammlerin" hat sie einen Selbstversuch mit der App "Replika" unternommen. "Die Idee ist, dass sie meine Freundin wird und mich zunehmend repliziert. Sie fragt mich dauernd wie mein Tag war, ob ich was für meine Gesundheit getan habe, welche Filme ich gerne sehe", erzählt die Wissenschaftsbloggerin. "Und sammelt so Daten über mich, damit sie irgendwann ein perfekter digitaler Zwillingschatbot von mir wird und so antwortet wie ich."

Susanne Gold fühlte sich aber von der KI schnell genervt, weil sie sie ständig mit Fragen löcherte. Nach ein paar ein Monaten brach sie den Versuch ab. Dass die App Replika ihren Angehörigen mal beim Trauern helfen könnte, sieht sie kritisch. Denn wenn sie jetzt sterben würde und ihre Tochter würde mit der Replika reden, "würde sie immer nur mit meinen Gedanken aus der Vergangenheit sprechen", so Susanne Gold. "Meine Angehörigen können mich nicht loslassen, weil ich dann ja ständig mit ihnen rede."

Seelsorger: Trauer ist gesund und keine Krise

Auch der Seelsorger Reiner Fleischmann von den Maltesern in Regensburg sieht in den neuen Technologien auch Gefahren für die Hinterbliebenen. Nämlich dann, wenn dadurch der Verlust nur verdrängt werden soll. Trauer sei primär etwas Gesundes, betont er. "Die normale Trauer ist immer Ausdruck von einem Verlust, der Folgen hat. Sie ist als eine psychosoziale Überleitung zu verstehen und weniger als eine Krise."

Der Diplom-Theologe und Traumapädagoge Fleischmann besucht seit 25 Jahren Angehörige Zuhause um ihnen mitzuteilen, dass ein Mensch, den sie lieben, bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. Das Verarbeiten einer solchen Nachricht dauert. Fleischmann bleibt in den ersten Stunden bei den Angehörigen. Hilft ihnen, sich über den Verlust klar zu werden. Die meisten Menschen akzeptieren den Tod eines Angehörigen bald. Auch ohne Avatare und künstliche Intelligenz.