Auftakt der Schlossfestspiele: Regen verschont Glorias Publikum

Die Staatsoper Prag eröffnete die Thurn und Taxis Schlossfestspiele am Freitagabend mit Verdis Oper "Nabucco". Hausherrin Gloria von Thurn und Taxis präsentierte sich bestens gelaunt. Rund 3.000 Zuschauer, darunter bekannte Namen wie Siemens-Chef Joe Kaeser, waren offensichtlich angetan, zum Schluss gab's freundlichen, teils begeisterten Applaus.

Wolkenbruch erst nach der Vorstellung

Auf einhellige Zustimmung stieß auch das Wetter: Trotz eines Platzregens samt Hagel am frühen Nachmittag und einer Regen- und Gewitterwarnung für den Abend in Regensburg blieb der fürstliche Schlossinnenhof alle vier "Nabucco"-Akte lang trocken. Erst als das Publikum schon fast am Ausgang des Schlossparks war, setzte ein gewaltiger Wolkenbruch ein.