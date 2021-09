Auftakt der Max-Reger-Tage mit 3G und Abstand

In Weiden werden am Freitag offiziell die renommierten Max-Reger-Tage unter Corona-Bedingungen eröffnet. Die Max-Reger-Halle ist zum Auftakt mit 250 Gästen bereits ausverkauft, sagte Veranstaltungsleiterin Petra Vorsatz im Gespräch mit dem BR. Wo sonst bis zu 600 Gäste Platz haben, gelten jetzt aber die 3G- und Abstandsregeln.

Zuletzt ausgefallene Konzerte werden nachgeholt

Zum Auftakt spielt das Aperto Piano Quartett Werke von Max Reger und Robert Schumann. An fünf weiteren Terminen sind unter anderem Regers laut Musikern schwer zu spielende "Infernophantasie" sowie weitere Werke für Klavier und Orgel zu hören. Man werde heuer einige Konzerte nachholen, die coronabedingt 2020 nicht möglich waren, sagt Organisatorin Petra Vorsatz. Im vergangenen Jahr hatte es coronabedingt nur ein Wochenende zu Ehren des Komponisten gegeben.

Schwierige Situation freiberuflicher Musiker berücksichtigt

In Weiden sei man froh, dass die Max-Reger-Tage endlich wieder stattfinden können. Die schwierige Situation freiberuflicher Musikerinnen und Musikern wurde laut Vorsatz bei der Organisation der Veranstaltung besonders berücksichtigt. So konnten die Künstler bereits im vergangenen Jahr eine Abschlagszahlung ihrer Gage für die jetzt stattfindenden Max-Reger-Tage beantragen. Einige hätten sich so bereits vorab die Hälfte der Gage auszahlen lassen, hieß es.

Hindemith: Bin "gar nicht zu denken" ohne Reger

Der 1873 in Brand im Landkreis Tirschenreuth geborene Komponist ist in Weiden aufgewachsen. Bekannt ist er vor allem für seine Orgelwerke, hat unter anderem aber auch für Orchester, Klavier und Violine geschrieben. Reger war umstritten. So soll der russische Komponist Igor Strawinsky Regers Arbeit "abstoßend" genannt haben. Dagegen sagte der moderne Komponist Paul Hindemith, er selbst sei "gar nicht zu denken" ohne Reger.

Reger: "Meine Orgelsachen sind schwer"

Vielen Musikern gilt Max Reger heute als schwer und übungsintensiv. Darüber war sich auch der Komponist bewusst: "Meine Orgelsachen sind schwer", so Reger im Jahr 1900. "Man muss sich als Musiker eben auf Reger einlassen", sagt dagegen Petra Vorsatz. Im Nachhinein hätten sich Künstler schon bedankt, dass sie sich für die Veranstaltung mit dem Komponisten auseinandersetzen konnten. Parallel zu den Aufführungen bietet die Stadt Weiden Meisterkurse an, um auch Musik-Studierende an das Werk Regers heranzuführen.

Die 25. Ausgabe der Max-Reger-Tage im übernächsten Jahr fällt auf den 150. Geburtstag des gebürtigen Oberpfälzers.