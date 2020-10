"Aufstehen für die Kultur": Künstler verlangen mehr Gehör

Sibler: "Wir müssen sehr aufpassen"

Kunstminister Bernd Sibler arbeitet derzeit an den Details des angekündigten neuen Hilfsprogramms für Künstler, das ohne zeitliche Begrenzung angekündigt wurde, "solange die Pandemie dauert". So soll es ein besonderes Stipendien-Angebot für arbeitslose Berufseinsteiger in Kunst und Kultur geben. Auch die Spielstätten sollen weiterhin gefördert werden. Einzelheiten werden wohl nächste Woche bekannt gegeben. Doch Lockerungen etwa bei den Obergrenzen für Zuschauer lehnt Sibler derzeit ab - obwohl zehn Intendanten in einem Offenen Brief an Söder verlangt haben, auch bei hohen Infektionszahlen die derzeitige Höchstgrenze von 200 Zuschauern nicht abzusenken: "Tatsächlich sind die Zahlen jetzt zu früh zu hoch. Das ist das Problem. Wir haben zwar gute Erfahrungen im Kunst- und Kulturbereich, aber die Leute müssen hin kommen, die müssen irgendwo mit anderen Menschen zusammentreffen, also wir müssen sehr aufpassen, dass die Zahlen nicht noch weiter steigen."