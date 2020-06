Aufstand in der Holzklasse – die Serie "Snowpiercer"

Keine Serie ohne Mord

Die Idee von "Snowpiercer" ist so beknackt wie großartig – und stammt natürlich aus einem Comic ( "Le Transperceneige" von Jacques Lob und Jean-Marc Rochette aus dem Jahr 1982). Leider reicht den Serienmachern der Klassenkonflikt nicht aus. Ins Wanken gerät das Macht-Gleichgewicht an Bord erst durch einen Ritualmord. Schließlich braucht jede durchschnittliche Serie eine Mordermittlung. Und natürlich kommt der einzige Mann, der den Fall aufklären kann, aus der Holzklasse.

Andre Layton (Daveed Diggs) war vor der Eiszeit Polizist und ist jetzt einer der Revolutionäre im Elendswaggon. Durch seine Ermittlungen kann er endlich alle 1001 Wägen erkunden. Und – so zumindest sein Plan – eine Allianz mit der dritten Klasse schmieden, um gemeinsam gegen die Reichen und die Ungerechtigkeit zu kämpfen. Für Essen, Mitsprache und echte Unterkunft. Dazu spioniert Layton seine Auftraggeberin Melanie Cavill aus. Sie ist die einzige die den zurückgezogenen Mr. Wilford zu Gesicht bekommt und hat mehr als nur ein Geheimnis.

Anspruchslose Popcorn-Action

Aber bis der Aufstand und die Action endlich ihren Lauf nehmen, muss erst ein Mord aufgeklärt werden und über die Hälfte der zehn Folgen vergehen. Und das ist auch die große Schwäche der Serie im Vergleich zum Kultfilm von 2013. Damals verpackte der südkoreanische Regisseur Bong Joon-ho die pointierte Metapher für Kapitalismus und Klassenunterschiede geschickt in zwei actionreiche Stunden.

Die Serie ist viermal so lang, hat aber nicht mehr zu erzählen. Die Krimihandlung soll erklären, wie die Tailies auf einmal den Zug unterwandern können, ist aber oft schlicht unlogisch: Als ob ein genialer Zugbauer an ein Aquarium für Sushi-Fisch denkt – aber nicht daran die Zug-Security mit ausgebildetem Personal auszustatten ...

Trotzdem: Wenn man nur etwas anspruchslose Action in einem eiskalten Setting will, Spaß an der dystopischen Filmreihe "Tribute von Panem" hatte und die Noir-Detektiv-Story in der Sc-Fi-Serie "The Expanse" mochte, dann taugt "Snowpiercer" auf jeden Fall als Abendgestaltung.

"Snowpiercer" ist bei Netflix verfügbar. Jede Woche kommt eine neue Folge hinzu.