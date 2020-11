Aufsehenerregende Studie: Werden Studenten immer intoleranter?

Vor allem untereinander haben Studenten offenkundig Probleme, offen und ehrlich zu ihrer Meinung zu stehen. Jeder vierte hat schon mal negative Erfahrungen mit einer Meinungsäußerung gemacht und ein Drittel fühlt sich in Seminar-Debatten an der freien Rede gehindert. Die Autoren zitieren dazu einen seit Jahrzehnten nur noch selten genannten Klassiker der Sozialforschung, Elisabeth Noelle-Neumanns "Schweigespirale" (1980), wo behauptet wurde, dass sich viele Menschen nicht mehr trauen, ihre wahren Ansichten mitzuteilen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie dem echten oder gefühlten "Meinungsklima" widersprechen. 31 Prozent der Befragten in der neuen Studie antworteten, sie fürchteten "etwas" oder sogar "extrem" beleidigte Reaktionen von Kommilitonen. Aber nur zwanzig Prozent hatten Angst, für eine Meinung vom Dozenten kritisiert zu werden.

Schauen alle durch dieselbe Brille?

Studenten, die selbst als "links" einstuften, taten sich besonders schwer, Sprecher mit gegenläufiger Ansicht zu ertragen, so die Autoren der Studie. Eher konservativ eingestellte Studierende hätten besondere Schwierigkeiten, sich zu Themen wie Sexualität, Geschlechter-Debatte und Einwanderung zu äußern. Aber sogar Vertreter der "Mehrheitsmeinungen" blieben vorsichtig und/oder hatten negative Erfahrungen gemacht. Das alles dürfte Wasser auf die Mühlen der Kritiker von "Cancel Culture" und falsch verstandener politischer Korrektheit sein. Gleichwohl kann es nicht verwundern, dass es an einer Universität, die traditionell als linksliberal gilt, konservative bis reaktionäre Ansichten schwer haben. So wollen 38 Prozent der Befragten, die überhaupt gewählt haben, sich für die "Linke" entschieden haben, 24 Prozent für die Grünen, nur acht Prozent für CDU und FDP. Bei so einem engen Ausschnitt der Gesamtgesellschaft scheinen entsprechende Ergebnisse nur folgerichtig.

"Die Frankfurter Goethe-Universität war ein Brennpunkt des Geschehens. Bei einem Podium über das Kopftuch flogen sogar die Fäuste, weil fleißige Diskurswächter auf dem Podium eine Brutstätte rechten Denkens witterten", schreibt die "FAZ" in ihrem Artikel über die Studie. In dem jetzt veröffentlichten Text von Revers und Traunmüller selbst wird ein FDP-naher Student zitiert, der bei einer Diskussion über den amerikanischen Wahlkampf von 2016 von seinem Dozenten mit dem Hinweis gerüffelt worden sein will, "bestimmte Meinungen seien keine Meinungen". Eine Studentin gab zu Protokoll, der "Chef im Raum" habe eine "sehr klare Ansicht", der schwer zu widersprechen sei.

Wird das Vertrauen der Öffentlichkeit beschädigt?

Das Fazit der Wissenschaftler: "Wir haben alle unsere Vorurteile und blinden Flecken, aber wenn wir alle durch dieselbe ideologische Brille auf kritische Themen der Sozialwissenschaften schauen, verlieren wir als Berufsstand unsere Fähigkeit, sie wahrzunehmen und zu korrigieren. Einförmige Fakultäten von politisch gleichgesinnten Studenten, Lehrern und Forschern können den Sozialwissenschaften nicht förderlich sein. Der Mangel an unterschiedlichen Standpunkten unterhöhlt die intellektuelle Kreativität und die wissenschaftliche Genauigkeit, sondern wird letztlich auch das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Sozialforschung beschädigen."