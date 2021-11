Aufschrei in den USA: Schulbeiräte fordern Bücherverbrennung

Im übertragenen Sinne lodern die Flammen schon länger im amerikanischen Kulturkampf, aber jetzt wollen zwei Mitglieder der Schulaufsicht in Spotsylvania/Virginia erstmals tatsächlich zündeln und ihrer Meinung nach "schmutzige" Lektüre nicht nur aus den Regalen entfernen, sondern gleich vernichten lassen. Zunächst hatte das Gremium einstimmig entschieden, alle Titel mit "eindeutig sexuellem" Inhalt aus den Schulbüchereien zu verbannen. Im Anschluss meldeten sich Rabih Abuismail und Kirk Twigg nach einem Bericht des örtlichen "Free Lance-Star" zu Wort und hielten es für angebracht, "diese Werke zu verfeuern". Twigg sagte, er wolle die Bücher vor der Verbrennung in Augenschein nehmen, so dass die Gemeinschaft überprüfen könne, dass sie "dieses schmutzige Zeug auch wirklich ausbrenne".

Rabih Abuismail überschrieb seinen Instagram-Account mit dem Motto: "Mit Gott ist alles möglich." Sein Twitter-Account ist offenbar zwischenzeitlich gelöscht worden, allerdings ist noch sein Wahlkampfvideo von 2019 online, wo er seinen Wählern versprach, sich "aktiver" als Mitglied der Schulaufsicht in die Lehre einzumischen. Kirk Twigg bestritt seine Kampagne mit dem Versprechen, für mehr "Transparenz" zu sorgen und sich um die Einhaltung des Budgets zu kümmern.

Republikaner heizen den Kulturkampf an

Einer der Titel, der die Elternvertreter empört hat, soll "33 Snowfish" von Adam Rapp sein. In dem Roman geht es um den zehnjährigen Waisenjungen Custis, der von seinem Vormund sexuell missbraucht wird. Der Bub flüchtet und gründet eine Jugendgang, die bettelnd und raubend durch die Vororte von Chicago zieht. Die American Liberary Association nahm den 2003 erschienenen Roman in ihre Empfehlungen auf.

Der Vorfall sorgt in den amerikanischen Medien auch deshalb für Riesenaufsehen, weil der siegreiche Kandidat um das Gouverneursamt in Virginia, der Republikaner Glenn Youngkin, seine Kampagne damit bestritten hatte, "besorgte Eltern" zu unterstützen, die bei der Schullektüre mitreden wollen. Dabei hatte es etwa Streit um einen Roman der schwarzen Nobelpreisträgerin Toni Morrison gegeben. Offenbar fühlen sich konservative Kreise durch Youngkins Wahltriumph angespornt, noch radikaler gegen alle sie störenden Titel in öffentlichen Bibliotheken vorzugehen.

Das Magazin "Vanity Fair" spricht inzwischen von "faschistischen" Tendenzen bei den Republikanern und erinnert die mit der deutschen Geschichte nicht sonderlich bewanderten Leser an die Bücherverbrennungen in der NS-Zeit. Damals seien neben vielen anderen die Werke von Albert Einstein und Ernest Hemingway auf die Scheiterhaufen geworfen worden.