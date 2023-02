Wirbel um "Ufos" über den USA: "Gott hat sie nicht erschaffen"

In der "New York Times" war unter der Überschrift "Was geht da oben vor sich?" zu lesen, die vergleichsweise häufigen Ufo-Entdeckungen der letzten Tage hätten einen naheliegenden Grund: Das NORAD-Luftverteidigungs-Kommando in Colorado Springs habe nach dem Überflug eines chinesischen Ballons die Empfindlichkeit seiner Sensoren erhöht, so dass jetzt viele Objekte am Himmel wahrgenommen würden, die unter normalen Umständen niemandem aufgefallen wären. Derart "irdische" Argumente beeindrucken die weltweite Szene der Science-Fiction-Fans und Weltraum-Mystiker natürlich nicht im Geringsten, ganz im Gegenteil, das Netz vibriert mit den absonderlichsten Posts.

"Nur wegen der Schönheit"

Die russischen Patrioten sind diesbezüglich besonders einfallsreich, Troll- und Fake-Fabriken machen Überstunden: "Es gibt gar keine Außerirdischen. Gott hat sie nicht erschaffen. Das sind alles nur Dämonen", erklärt ein Fundamentalist seiner Gemeinde. RT-Chefredakteurin Margarita Simonjan amüsierte sich darüber, dass die Amerikaner erst einen chinesischen Ballon, danach einen "Zylinder" und schließlich ein "Achteck" abschossen haben wollen. Ein fliegender Bär wäre ihrer Meinung auch mal ganz passend: "Nur wegen der Schönheit." Was Simonjan nicht erwähnte: Über Russland werden regelmäßig mehr oder weniger "irre" Ufo-Sichtungen gemeldet, zuletzt über Wolgograd.

Andere sprachen von einem "Stratosphärenkrieg", schimpften auf eine "Hysterie-Kampagne" und verwiesen darauf, dass Russland ja eigentlich das schon in der Antike bekannte sagenhafte Land Hyperborea sei, eine Art Atlantis, und dessen geheimnisvolle Ureinwohner schlügen jetzt zurück. Weniger mystisch orientierte Zeitgenossen schöpften Verdacht, dass angebliche Aliens immer nur über Amerika aufkreuzten, also ganz in der Nähe von Hollywood.

"Sie verschwinden plötzlich"

Ein russischer Ufologe witterte eine Verschwörungstheorie der Amerikaner: Mit ihren Abschüssen wollten sie die "Nachrichtenlage" ändern und vom Krieg ablenken. Vom Polarkreis meldete sich ein Diskutant, er sehe dauernd schnelle Flugkörper: "Sie verschwinden so plötzlich, wie sie erscheinen." Andere vermuten, dass es sich um Reflexionen des Abendsterns, also der Venus, handle. Nationalisten mit Humor hofften, dass Außerirdische Russland endlich den Technologie-Vorsprung vermittelten, den das Land leider dringend benötige. Weniger plausibel wirken Posts, wonach jemand in der Silvesternacht "bunte Lichter" wahrgenommen haben will, die mehrere Passanten "entführt" hätten, vermutlich unter Freisetzung von Wodka-Schwaden. Auch in einer "gewöhnlichen U-Bahn-Station" will ein Ufologe Verdächtiges wahrgenommen haben.

"Hätte unser erster Kontakt sein können"

Auf Twitter wechseln sich die Kommentare im Sekundentakt in allen großen Weltsprachen ab, und zwar im wilden Wechsel von Satire, Polit-Wahnsinn und ernsthaften Meinungsbeiträgen. Die einen hoffen darauf, dass die Ufos dem greisen US-Präsidenten "den Weg nach Hause" leuchten, andere wollen einen "hohen Beamten" aus Regierungskreisen in ihrer Bekanntschaft haben, und der sei "bestürzt" darüber, dass die Biden-Administration mit ihrer Ufo-Kommunikation "Panik auslöse".

Dafür gebe es allerdings gar keinen Grund, so ein Tweet, denn die Aliens würden ja angesichts von Krieg und Gewalt sehr schnell feststellen, dass es auf Erden kein "intelligentes Leben" gebe und gelangweilt weiterziehen. "Hätte in den Fünfzigern auch keiner gedacht, dass die Aliens Chinesen sind", wunderte sich ein Ufo-Scherzbold, während ein Kollege zu bedenken gab: "Glaubt eigentlich irgendwer wirklich, dass Außerirdische unzählige Lichtjahre zu uns reisen, um sich dann von den Amis über dem Nordpol abschließen zu lassen?"

"Idiotentest für die Menschheit"

Nicht ganz von der Hand zu weisen ist der Einwand eines Ufologen, es sei ja immer sinnvoller herauszufinden, was es mit einem UFO für eine Bewandtnis habe, statt es sofort abzuschießen: "Stellt euch vor, dass hätte unser erster Kontakt [mit Außerirdischen] sein können!" Offenbar hätten die Aliens eine "veraltete Schutzschild-Technologie" mitgebracht, trauerte ein "Fachmann". Naheliegender freilich scheint ein andere Wortmeldung: Die Ufos seien mutmaßlich nichts anderes als ein "Idiotentest" für die Menschheit.