Aufruhr um Diana-Film: Darf kein Brite Prinz William spielen?

Das Aufsehen ist groß, der Ärger ebenfalls: Das hatte Besetzungschefin Amy Hubbard wohl so nicht erwartet, als sie kürzlich per Online-Anzeige einen Bub suchte, der den 11-jährigen Prinz William spielen soll. Bedingung war demnach ein EU-Pass, britische Staatsbürger ohne Doppel-Pass waren laut Anzeigentext zwingend ausgeschlossen, mit besonderem Verweis auf den Brexit zum 31. Dezember. Gedreht wird der Film über die letzten Tage der Ehe von Prinzessin Diana nämlich in Deutschland, obwohl er eigentlich auf Schloss Sandringham spielt, dem Familiensitz der Windsors.

Doch der chilenische Produzent und Regisseur Pablo Larraín tat sich für sein Projekt "Spencer" mit der Berliner "Komplizen-Film" zusammen und lässt sich sein Projekt teilweise von deutschen Geldgebern finanzieren. 550.000 Euro kommen von der Filmstiftung Nordrhein-Westfalen. Dass "britische Jungen" wegen des Brexit keine Chancen haben sollten, sich für die Rolle des William zu bewerben, erregte die Londoner Presse und machte Schlagzeilen in vielen sozialen Netzwerken. Sogar Hollywood ist inzwischen alarmiert.

Nationalität der Geldgeber mitentscheidend?

Amy Hubbard gab sich in ersten Tweets uneinsichtig und verwies darauf, dass es im Filmgeschäft durchaus üblich sei, bei Besetzungsfragen die Nationalität der Geldgeber zu berücksichtigen, dabei gehe es gar nicht mal um die Freizügigkeit des Reisens: Es sei grundsätzlich nicht ungewöhnlich, für wichtige Rollen Schauspieler zu suchen, die dieselbe Staatsangehörigkeit wie die Finanziers hätten.