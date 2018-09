Aufruhr in Gedenkstätte Hohenschönhausen: Chef muss gehen

Der Stiftungsrat der Stiftung Gedenkstätte Hohenschönhausen hatte sich in einer stundenlangen Sondersitzung mit der Führungskrise in der Gedenkstätte befasst. In einer am Abend veröffentlichten Pressemitteilung des Berliner Kultursenators Klaus Lederer (DIE LINKE) heißt es, Thema seien "Vorwürfe zu sexueller Belästigung und strukturellem Sexismus in der Gedenkstätte Hohenschönhausen" gewesen. Sieben Frauen hatten schwere Anschuldigungen wegen sexueller Übergriffe gegen den stellvertretenden Leiter der Gedenkstätte, Helmuth Frauendorfer erhoben. Die Vorwürfe sind nicht neu, damit musste sich schon der frühere Kultursenator Tim Renner (SPD) 2016 befassen. Frauendorfer wurde damals ermahnt.

"Kein Vertrauen" in Kulturwandel

Lederer ließ die Zustände näher untersuchen und stellte wohl ein erhebliches Führungsversagen auch bei Hubertus Knabe fest, denn offiziell heißt es jetzt: "Der Stiftungsrat hat kein Vertrauen, dass Herr Dr. Knabe den dringend notwendigen Kulturwandel in der Stiftung einleiten wird, geschweige denn einen solchen glaubhaft vertreten kann." Der aus dem westfälischen Unna gebürtige Knabe, der seit 2001 die Gedenkstätte als wissenschaftlicher Direktor leitete, hatte im Vorfeld der Sondersitzung noch bedauert, dass die betroffenen Frauen sich nicht an ihn gewandt hätten, sondern an die Politik, auch an die Bundeskulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU). Im Ergebnis soll Helmuth Frauendorfer "schnellstmöglich und zum nächstzulässigen Termin ordentlich gekündigt" werden, Knabe wird "ordentlich gekündigt", jedoch mit "Blick auf die internen Ermittlungen" vorläufig "von seinen Dienstpflichten freigestellt". Er darf also sein Amt ab sofort nicht mehr ausüben.

Affäre um AfD-Nähe

Klaus Lederer, und die stellvertretende Stiftungsratsvorsitzende, Maria Bering wollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gedenkstätte über die Entscheidungen informieren. Das Verhältnis der Gedenkstätte zur Linken ist grundsätzlich angespannt, seit Hubertus Knabe kritisiert hatte, dass ein Vertreter dieser Partei Kultursenator und damit sein Vorgesetzter wurde. Er mutmaßte öffentlich, Lederers Partei habe ein "positives Verhältnis zur DDR" und sei mit der Aufarbeitung des DDR-Unrechts überfordert. Doch Lederer war zunächst auf Entspannung bedacht und sprach bei einem Festakt der „Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft“ sogar ein "persönliches Grußwort", obwohl ein Teil der Anwesenden das mit Unmut quittierte.