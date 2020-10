Aufruhr an der Pariser Oper: Tänzer wehren sich gegen Rassismus

Am 25. Mai, dem Tag, als der Afroamerikaner George Floyd bei einer gewaltsamen Festnahme in Minneapolis starb, setzten sich fünf Tänzer der Paris Oper zusammen, um über Rassismus zu sprechen - und zwar nicht nur den in den Vereinigten Staaten, sondern vor allem über ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Thema. "In der Oper selbst haben wir kaum Schwierigkeiten", so der 20-jährige Tänzer Guillaume Diop in der französischen Zeitung "Le Monde", "aber wir hatten den Eindruck, dass auch da Veränderungen nötig sind und das wir als Künstler, die rassistische Erfahrungen machen, darüber sprechen müssen, was wir durchmachen." Also schrieb Diop gemeinsam mit den Ensemble-Mitgliedern Letizia Galloni, Jack Gasztowtt, Awa Joannnis und Isaac Lopes Gomes ein Manifest mit dem Titel "Über die Rassismusfrage an der Pariser Oper" (De la question raciale à l'Opéra des Paris).

"Immer noch zu wenig Vielfalt"

Initiator Diop hat trotz seines jugendlichen Alters bereits seit Jahren Gelegenheit, die Arbeitsbedingungen im Pariser Ballett zu beobachten: Seit seinem zwölften Lebensjahr absolvierte er an der Ballettschule der Oper in Nanterre seine Ausbildung, seit August 2018 ist er Mitglied in der Kompagnie – und hat dort, so ein Interviewer der Website "coredeballet", das "ansteckendste Lachen aller Zeiten". Doch der Alltag der Tänzer ist alles andere als witzig. Die Rassendiskriminierung sei auch in der französischen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts allgegenwärtig, heißt es in dem Manifest, da mache die Oper leider keine Ausnahme: "Es gibt weiterhin problematische Gewohnheiten, bestimmten diskriminierenden Ausdrücken könnte deutlich wirksamer entgegen getreten werden, in der Kunst gibt es immer noch zu wenig Vielfalt." Mit der Stellungnahme wollen die Verfasser nach eigenen Worten "die Rassenfrage aus dem Schweigen" herausholen, das sie an der Oper immer noch umgebe.