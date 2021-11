Aufruhr am Béjart-Ballett: Leiter Gil Roman nimmt "Auszeit"

Der Krach geht weiter, und wie: Am vergangenen Montag verließ Gil Roman nach Medienberichten innerhalb von fünf Minuten eine Betriebsversammlung seiner Ballett-Compagnie und soll türenknallend in den Saal gerufen haben: "Ich gebe euch eure Urlaubstermine, denn die sind das einzige, was euch interessiert. Ich brauche jetzt zwei Wochen zum Nachdenken." Ob und wann der umstrittene Choreograph in sein Amt zurückkehrt, ist offen.

Noch am Freitag letzter Woche hatte ihm der Stiftungsrat des angesehenen Balletts in einem Untersuchungsbericht "impulsives, jähzorniges und beleidigendes" Auftreten bescheinigt, Vorwürfe über sexuelle Belästigungen, Homophobie, Drogenhandel und Vetternwirtschaft jedoch nicht bestätigt gesehen. Roman sollte demnach sein Amt als Künstlerischer Leiter behalten, jedoch von einem neu einzustellenden Generaldirektor beaufsichtigt werden, außerdem soll die Stelle eines Personalchefs geschaffen werden und ein Betriebsrat gegründet werden.

"Null Toleranz" für "unangemessenes Verhalten" und Drogen

Gil Romans künstlerisches Format sei unbestritten, so der Vizepräsident des Stiftungsrats, Grégoire Junod. Er setzte auf eine "neue Struktur" mit "Checks und Balances", die es bisher zu wenig gegeben habe. Was Betäubungsmittel angehe, gelte eine "Null-Toleranz"-Politik, wie auch für "unangemessenes Verhalten". Die Arbeitszeitregeln und der Arbeitsschutz würden neu geregelt.

117 Betroffene waren für den Bericht befragt worden, nachdem Tänzer schwere Vorwürfe gegen Gil Roman geäußert hatten. Demnach habe er sich Drogen ins Hotel liefern lassen, seine Schwester als Lichtdesignerin beschäftigt, Mitarbeiter belästigt und gedemütigt. Gewerkschaftssekretärin Anne Papilloud hatte gesagt: "Ich habe manchmal Menschen am Telefon gehabt, die vor einigen Jahren traumatische Erfahrungen machten, aber alle sagen, dass sie auch wundervolle Momente erlebt haben und dass sie sich um den Erhalt des Erbes von Maurice Béjart sorgen." Nach Papilloud ging es nicht ausschließlich um Gil Romans Umgangsformen, das ganze System sei "krank".

Ovationen bei Japan-Tournee

Jetzt sieht sich Papilloud zumindest teilweise bestätigt. Die Vorwürfe seien jedenfalls nicht "aus der Luft gegriffen" gewesen, so die Funktionärin, die sich dem Schweizer Radio gegenüber mit dem Abschlussbericht zufrieden zeigte. Die Missstände seien ausreichend deutlich beschrieben worden. Künftig müsse in der Tat eine "Null-Toleranz-Politik" gelten: "Dies erscheint uns zweifellos am wichtigsten. Die Sache wird natürlich weiterverfolgt werden müssen, falls es neue Probleme gibt, was man nicht wünscht."

Das weltweit gefeiert Béjart Ballett, das 1987 von Maurice Béjart gegründet worden war, absolvierte gerade eine Japan-Tournee. 4.000 Zuschauer dankten der Truppe in Tokio bei drei Aufführungen mit stehenden Ovationen. Am 24. November will die Compagnie im schweizerischen Guin-Düdingen ein neues Programm präsentieren.