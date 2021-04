Aufregung vor Auktion: Ist "Billig"-Bild ein echter Caravaggio?

Und plötzlich war es aus dem Online-Katalog des Auktionshauses Casa Ansorena verschwunden, das Bild mit der Losnummer 229, das ein Künstler aus dem Umkreis des ausgewiesenen Caravaggio-Fans José de Ribera im 17. Jahrhundert gemalt haben soll. Für vergleichsweise bescheidene 1.500 Euro hätten Bieter in der Auktion Nummer 409 einsteigen können, um sich die "Dornenkrönung" im gar nicht so kleinen Format von 111 auf 86 cm zu sichern. Doch wer jetzt einen Blick auf die Pretiose riskieren will, muss im Netz schon durch den gedruckten Katalog der Casa Ansorena blättern, denn auf Intervention der spanischen Behörden wurde das Werk zurückgezogen.

Grund dafür nach offizieller Auskunft des Auktionshauses gegenüber der spanischen Presse: Das Bild müsse "genauer geprüft und untersucht" werden. Die Eigentümer hätten Zweifel über die genaue Herkunft und den Urheber des Gemäldes. Sollte es, wie spekuliert wird, tatsächlich ein Werk von Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571 - 1610) sein, wäre es nach Schätzung des italienischen Experten Vittorio Sgarbi zwischen 100 und 150 Millionen Euro wert, wenn es ein privater Investor erwerben würde. Beim Ankauf durch ein staatliches Museum wie etwa dem Prado wären immer noch zwischen vierzig und fünfzig Millionen Euro fällig.

Experte will zwei Hinweise auf Caravaggio erkennen

Dabei geht es nicht nur um die Einschätzung der Caravaggio-Fachleute, sondern auch um ein schriftliches Dokument. Für den Kardinal Massimo Massimi malte der berühmte Künstler demnach nach eigener Aussage ein "Ecce Homo"-Bild, wie er in einer Note vom 25. Juni 1605 persönlich bemerkte. Das fragliche Objekt soll sich am Ende des 17. Jahrhundert in Spanien befunden haben. Nun behauptet Caravaggio-Kenner Vittorio Sgarbi gegenüber der Tageszeitung "El Mundo", bei dem jetzt zur Auktion eingelieferten Werk könne es sich um das erwähnte Bild handeln: "Der brutale Blick des Mannes auf der linken Seite und die Hand, die den roten Umhang in die Höhe hält, diese Motive deuten unbestreitbar auf Caravaggio."

Auch die Fachfrau Maria Cristina Terzaghi stimmte zu und ist der Meinung, das Bild entspreche stilistisch den Werken Caravaggios aus der Zeit von dessen Aufenthalt in Neapel, also aus den Jahren 1606/07. Der dargestellte augenfällige Mantel sei in der Wirkung mit einer "Salomé"-Darstellung von Caravaggio im Prado vergleichbar.