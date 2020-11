Aufregung um Straßentunnel: Ist Stonehenge gefährdet?

Ein Mitglied des wissenschaftlichen Beraterkreises für das Bauprojekt äußerte die Befürchtung, dass bis zu einer halben Million Gegenstände im Boden verloren gehen könnten, wenn der Tunnel gebaut wird. Die beiden Tunnel-Portale würden sich auf dem weiteren Stonehenge-Gelände befinden. David Jacques, der die steinzeitlichen Überreste in Blick Mead bei Stonehenge verwaltet, einer Quelle, in deren Umgebung Menschen nachweislich seit 10.000 Jahren siedeln, zeigte sich entsetzt und sprach von einem "internationalen Skandal": "Es dreht einem den Magen um. Ich bin überrascht, dass die Regierung das Projekt genehmigt hat, angesichts dessen, was wir gerade entdecken, unabhängig von den ganzen anderen Arbeiten." So haben Experten neuerdings die Huf-Abdrücke von Auerochsen freigelegt.

Experten und Druiden entsetzt

Auch die britische Druiden-Bewegung ist aufgebracht. Sie ist seit September 2010 in England offiziell als Religionsgemeinschaft anerkannt und soll nach einer Schätzung der BBC rund 10.000 Anhänger haben. Der Verkehrsexperte von Greenpeace England, Richard George, sagte: "Dieser Straßentunnel wird für Englands Erbe und das Weltklima ein Desaster sein. Wenn es die Regierung ernst meint mit einer umweltpolitischen Wende nach der Pandemie, sollte sie in öffentlichen Verkehrsmittel investieren. Stattdessen erzeugen wir mehr Verkehr und mehr Verschmutzung."