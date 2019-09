Aufregung um Nelly-Sachs-Preis: Jury überdenkt Entscheidung

Es ist eine in der Tat äußerst dubiose Entscheidung, die nicht von ungefähr polarisiert: Ausgerechnet ein Literaturpreis für "Toleranz, Respekt und Versöhnung", der nach der Nobelpreisträgerin und deutsch-schwedischen Jüdin Nelly Sachs benannt ist, soll an eine Autorin gehen, die sich weigert, ihre Romane auf Hebräisch zu veröffentlichen. Kamila Shamsie unterstützt die BDS-Kampagne, eine Bewegung, die zum Boykott Israels aufruft, und sie lehnt es ab, mit Organisationen zusammenzuarbeiten, die in irgendeiner Weise mit dem israelischen Staat kooperieren. Dazu gehören nach Shamsies Ansicht auch alle israelischen Verlage. In Zeitungsinterviews verglich Shamsie die Politik Israels mit "Apartheid".

Die im pakistanischen Karatschi geborene Autorin veröffentlichte zuletzt 2017 den Roman "Home Fire" ("Hausbrand"). Dort geht es um die Pakistanerin Isma, deren verstorbener Vater gewaltbereiter Dschihadist war. Auch ihr Bruder schließt sich radikalen islamischen Fundamentalisten an, was die Einreise der Frau nach Großbritannien zunächst gefährdet. Als sie doch dort bleiben darf, lernt sie den Sohn des britischen Innenministers kennen, der als Hardliner in Fragen der Inneren Sicherheit gilt. Folgerichtig wird der Politiker zum Problem, als Ismas jüngerer Bruder aus dem IS aussteigen will.

Shamsie bekräftigt Unterstützung für BDS

Die Jury des Nelly-Sachs-Preises hatte ihre Entscheidung für Kamila Shamsie zunächst damit begründet, die Autorin widme sich in ihrem Werk "Fragen der Identität in von Diversität geprägten, multikulturellen Gesellschaften". Nun heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Dortmund wörtlich: "Nach einer veränderten Ausgangs- und Informationslage wird die Jury erneut zusammentreten, um ihre Entscheidung zu überdenken." Zum Zeitpunkt der Entscheidung sei keinem der Jurorinnen und Juroren bekannt gewesen, dass Kamila Shamsie in der Vergangenheit die Kampagne BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) unterstützt habe. In der Vorbereitung der Jury hätten sich auch "keinerlei Hinweise auf Aussagen" ergeben, die mit BDS in Verbindung stünden. Gleichwohl habe Kamila Shamsie noch am Mittwoch, dem 11. September, persönlich Stellung bezogen und ihre Unterstützung für BDS bekräftigt.

Kritiker halten Verleihung für "obszön"

"Vor dem Hintergrund dieser veränderten Ausgangs- und Informationslage" wolle die Jury in den nächsten Tagen erneut zusammentreten, "um ihre Entscheidung im Rahmen eines satzungsgemäßen Verfahrens zu überdenken". Über das Ergebnis werde "schnellstmöglichst informiert". Ergänzend hieß es seitens der Stadt Dortmund, der dortige Rat habe im Februar 2019 entschieden, "antijüdischen oder antiisraelischen" Organisationen "keine Räumlichkeiten oder Flächen" zur Verfügung zu stellen.

In der Tageszeitung "Die Welt" hieß es in einem Kommentar, selbstverständlich könne Kamila Shamsie grundsätzlich für ihr literarisches Werk geehrt werden, "nur nicht mit den Nelly-Sachs-Preis". Der ehemalige grüne Bundestagsabgeordnete Volker Beck äußerte sich mit den Worten: "Ich halte diese Verleihung des Nelly-Sachs-Preises an eine antiisraelische Autorin für obszön. Damit wird das Andenken an die Namensgeberin des Preises in den Schmutz gezogen. Ich habe dem Oberbürgermeister der Stadt Dortmund Ullrich Sierau geschrieben und ihn gebeten, sich für eine Korrektur dieser Entscheidung einzusetzen."