Aufräumen als Meditation: Warum Ordnung gut tut

Jeder Haushalt besitzt im Durchschnitt rund 10.000 Gegenstände. Zu diesem Ergebnis kam ein Team von Archäologen, Anthropologen und Psychologen der Universität Connecticut, die das Kaufverhalten von 32 Familien mehr als neun Jahre lang beobachteten. Nahezu jede der Familien klagte über den Überfluss an Dingen. Verständlich, denn jede neue Anschaffung will in die heimische Ordnung integriert werden und bringt diese durcheinander, wenn die Integration nicht gelingt.

Ordnungscoach: Helfer in der Not

"Ausmisten befreit", sagt Veronica Zapp, die anderen Menschen professionell aus der Unordnung in ihrer Wohnung heraus hilft. "Die Leute sind so happy danach und fühlen sich sprichwörtlich befreit." Die Probleme ihrer Klienten seien oft sehr ähnlich.

Am Anfang des Ausmistens stehe immer die Entscheidung: Was behalte ich und was kommt weg? Eine scheinbar einfache Frage. Doch in ihrem Beruf als Ordnungs-Coach sieht Veronica Zapp gerade bei den unscheinbaren Dingen eine Hürde. "Es sind vor allem Einkaufstüten, Jutebeutel. Die Meisten haben auch zu viel Bettwäsche oder zu viele Büromaterialien, 30 Bleistifte oder Kugelschreiber. Die Frage ist immer: Nutze ich das?"

Ordnungs-Coach Veronica Zapp erlebt es immer wieder: Das Aufräumen der Wohnung hat auch etwas damit zu tun, das Innere aufzuräumen. Unsere Wohnung sei stets der Spiegel unserer Seele, das Aufräumen eine Art Therapie. "Wichtig sind nicht die Körbe und Kisten, sondern wichtig ist die Selbstfürsorge. Wenn du dich um dich selbst kümmerst, möchtest du automatisch, dass dein Zuhause schön aussieht. Wem es schlecht geht, der hat keine Kapazität dafür."

Ordnung als Spiegel der Seele

Pfarrer Norbert Ellinger leitet die Münchner Insel, eine Anlaufstelle für Menschen mit Problemen aller Art. Ordnung spielt hier immer wieder eine Rolle. "Ursprünglich ging es um Einsamkeit", erzählt Ellinger über ein Gespräch mit einer Frau. "Sie hat gesagt, im Berufsleben funktioniere ich, aber zu Hause ist alles im Chaos."

Für Pfarrer Ellinger ist klar: Gerät die Seele aus dem Gleichgewicht, entsteht auch im Äußeren Chaos. Meistens sind es einschneidende Ereignisse. "Ein Todesfall, ein Jobverlust, eine Trennung hat nicht nur Auswirkungen auf mein Innenleben, sondern oft auch aufs Außenleben."

Die Unordnung der Wohnung werde dann zur Begleiterscheinung einer psychischen Erkrankung. Ein Teufelskreis. Denn Chaos zu Hause erhöht zusätzlich den Stresspegel. Das belegen zahlreiche Studien. Und ein dauerhaft erhöhtes Stresslevel führt wiederum zu vermehrter Schlaflosigkeit und Antriebslosigkeit, was wiederum zusätzlich hemmt, aufzuräumen.

Kontrolle über die Dinge behalten

"Mit dem Kontrollverlust kommen Menschen ganz schlecht klar", so Ellinger. "Indem ich aber mit anderen darüber rede, Worte dafür finde, dem einen Namen gebe, gewinne ich wieder mehr Kontrolle und kann das dann viel besser steuern."

Für Werner "Tiki" Küstenmacher, den Erfinder der "Simplify-Your-Life"-Technik, heißt das große Thema Autonomie. "Werde ich von meinen Dingen regiert oder regiere ich über die Dinge?" Als Theologe überträgt Küstenmacher dabei das Prinzip der Meditation auf die Wohnung. Er sucht dabei Orte der Leere, Inseln der Freiheit, "zum Beispiel in einem Schrank oder Regal, das man einfach leer lässt und sich dazu zwingt, dort nichts hinzustellen. Dieser Raum ist für die Seele da."