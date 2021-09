Aufklärung an allen Fronten: Kabarettistin Lisa Fitz wird 70

"Ich wollt' Kasperl werden, nicht Gretel", hat sie ironisch einmal gesagt. Dieser Satz charakterisiert Lisa Fitz schon ziemlich gut: frech, hintergründig, schlagfertig und unangepasst. Sie kämpft gegen Rollenklischees. Das fing schon an, als sie gegen das Frauenbild opponierte, das ihre Mutter verkörperte und von Lisa auch einforderte. Um ihr Image als Gretel abzulegen, beendete die ursprüngliche Sängerin ihre erfolgreiche Karriere bei der Bayerischen Hitparade und trennte sich von ihrem Vater als Produzenten. Das Thema Bayerische Volkstümlichkeit war damit beendet.

Sie heiratete Ali Khan, einen bayerischen Rocker mit persischer Herkunft – sehr zum Leidwesen der Eltern. Gemeinsam mit ihm wurde sie zur wortstarken Kämpferin auf der Bühne. Erst später, nach der Trennung, fand sie zu ihrer eigentlichen Bestimmung: "Mein Herz schlägt eindeutig fürs Kabarett und Soloabende."

Sie lebt seit rund 20 Jahren mit ihrem Lebensgefährten, dem Maler und Illustrator Peter Knirsch, auf ihrem Hof im niederbayerischen Rottal.

Maßstab ist allein das Publikum – und ob es dem gefällt

Von Political Correctness hält Lisa Fitz nicht viel. In ihrem neuen Programm "Dauerbrenner – das große Jubiläumsprogramm" sagt sie: "Wir haben einen super Zeitgeist, die drei B's: blutleer, betroffen, beleidigt." Political Correctness mache das Kabarett kaputt. "Ich komme aus einer Ära der Aufklärung, der politischen Aufklärung, der sexuellen Aufklärung. Wir haben eine vertrocknete Sexualmoral über Bord geworfen, anstandslos – und die Frauen auf den Weg gebracht. Wir haben den Mund aufgemacht – zu jeder Zeit. Von mir können Sie jetzt nicht erwarten, dass ich mir einen Maulkorb umhängen lasse, es reicht schon die Maske."

Die 70 hört und sieht man Lisa Fitz nicht an. Mit ihrem Lebensgefährten Peter wird sie ihren Geburtstag heute in dessen Heimatstadt Wien feiern: "Wir gehen schick essen und in die Oper. Und am nächsten Tag darf ich mir dann mein ganz persönliches Geschenk aussuchen: Sehr ausgefallene Schuhe, die ich mir selbst nicht leisten würde. Ich freue mich schon sehr darauf." Dann trägt der Kasperl eben auch mal Gretel-Schuhe. Alles Gute, Lisa Fitz!

Das BR Fernsehen hat zum Geburtstag eine Folge der "Lebenslinien" mit Lisa Fitz produziert. Die ist in der Mediathek abrufbar.

Mit Material von dpa