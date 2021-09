Aufklärer im Hintergrund: Wolfgang Beck wird 80

Das Wir, nicht das Ich

Über die Arbeit im Verlag sprach Wolfgang Beck auffällig oft in der der Wir-Form. Er war kein Verleger, der – in seiner aktiven Zeit im Familienunternehmen – gerne im Vordergrund steht und sich selbst stellvertretend für die Angestellten öffentlich auf die Schulter klopft. In verschiedenen Gesprächen lobte er immer wieder die einzelnen Bereiche des Hauses, in dem er vier Jahrzehnte tätig war, erwähnt das große Lektorat, die Herstellung, die Presse und die anderen Abteilungen. Vor seinem Eintritt in das Unternehmen studierte der stille, zurückhaltende Büchermensch Germanistik, Philosophie und Sozialwissenschaften in Göttingen und im kalifornischen Santa Barbara.

Biographische Prägungen

Mit Blick auf eigene biographische Prägungen verweist Wolfgang Beck unter anderem auf die 50er Jahre und seine Gymnasialzeit: "Da wurde bekanntlich eher wenig gesprochen über die jüngere deutsche Vergangenheit. Ich bin natürlich auch ein bisschen geprägt durch die 68er. Da war es dann umgekehrt. Da entstand ein ganz großes Interesse gerade zu dem, was die Elterngeneration wohl etwas verdrängt hat."

Die Geschichte des Familienunternehmens, das 1763 gegründet wurde, ist vermutlich ein weiterer Grund für das spätere Engagement mit Blick auf die historische Aufklärung. 1945, nach dem Ende des "Dritten Reiches", galt der Verlag C.H. Beck politisch belastet, unter anderem durch die Veröffentlichung von Hans Globkes Kommentar zu den Nürnberger Gesetzen. Wolfgang Becks Vater Heinrich durfte das Haus erst nach einer vierjährigen Zwangspause wieder selbst leiten. In einer großen Verlagsgeschichte anlässlich des 250. Jubiläums 2013 wurde dieses zeithistorisch wichtige Kapitel eingehend dokumentiert.

Erinnern an Günther Anders

Für sein Wirken wurde Wolfgang Beck vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz und der Ehrendoktorwürde der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Nach der Übergabe der Verlagsgeschäfte an seinen Sohn engagiert er sich unter anderem in der Günther-Anders-Gesellschaft und für einen alle zwei Jahre vergebenen Preis in Erinnerung an den Philosophen. Fragt man Wolfgang Beck nach einem prägenden Buch, nennt er gerne Günther Anders‘ "Die Antiquiertheit des Menschen". Über den von den Nazis vertriebenen Denker, der zeitweise mit Hannah Arendt verheiratet war, sagt der Altverleger, er sei ein Lehrmeister.

"Die ‚Antiquiertheit des Menschen‘ heißt eben, dass der Mensch nur noch mitgeschichtlich ist und das Subjekt der Geschichte, die technische Entwicklung, quasi ein Selbstläufer ist. Er macht das sehr anschaulich an der atomaren Situation. Und man könnte es auch auf die ganzen Computerentwicklungen anwenden. Man kann von ihm sehr viel lernen, aber das eben vor allem: Dass die menschliche Lebenssituation sehr stark durch Dinge bestimmt ist, die er gar nicht mehr bewusst so gestaltet."

Wolfgang Beck, geboren am 29. September 1941, ergänzt Gespräche über Günther Anders gerne mit dem Hinweis, man solle viel lieber über diesen Autor sprechen, als über ihn selbst. Und natürlich: über all die anderen, hier nicht genannten ebenso. Denn das sei doch das Wesentliche an der Verlagsarbeit: Autoren an die Öffentlichkeit zu bringen. Diesem Credo fühlt sich der geisteswissenschaftliche und literarische Bereich auch unter dem heutigen Verleger Jonathan Beck verpflichtet. Anfang November erscheint dort übrigens die deutschsprachige Ausgabe von Paul McCartneys großem Song- und Erinnerungsbuch "Lyrics". Der Horizont vergrößert sich weiter.