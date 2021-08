"Aufgestaut": So gut ist das neue Lach & Schieß-Ensemble

Ein Bus steht im Stau – aber was ist daran die Katastrophe? Dass es nicht weiter geht? Halb so schlimm. Dass es keinen Netzempfang gibt? Kommt schon mal vor. Dass draußen irgendwer um eine Flasche Wasser bettelt? Lässt sich ja einfach übersehen. Aber dass am Steuer eine Fahrerin sitzt, dass zehrt an den Nerven der Passagiere, zumindest der männlichen. Und so stürmt denn der unterbeschäftigte Motivationstrainer nach vorn und plärrt: "Das hätte man vermeiden müssen. Ich meine, wie können Sie es wagen, da einfach blindlings reinzubrettern? Hier sind Leute im Bus, die Termine haben!" Doch die so Gescholtene greift einfach zum Mikrofon und singt nach der Melodie von Nina Hagens Hiddensee-Hymne "Du hast den Farbfilm vergessen": "Ich kurv die Kutsche bedächtig und korrekt, dennoch versagt mir die Mannschaft den Respekt."

"Und jetzt sage ich Ihnen die Wahrheit!"

Da sitzt sie also ganz vorn singend und grantelnd am Steuer und wartet, was kommt, die Busfahrerin. Und sie hat einiges zu tun, muss sich nicht nur den hyperaktiven Coach vom Hals halten, sondern auch ein frustriertes Ehepaar, einen recht peniblen Beamten aus Niederglobsow, einen Arzt, der zehn Jahre an der Berliner Charité Milz-Transplantationen geübt hat und noch so einige andere, wie zum Beispiel das Ehepaar, das sich endlich mal aussprechen will, und den Bankkaufmann, der rein beruflich auf Hassprediger umgesattelt hat: "Und jetzt sage ich Ihnen die Wahrheit: Wir Hasser sind eigentlich das Rückgrat der Gesellschaft. Im Verborgenen ziehen wir einsam die Strippen. Und mit unseren systemrelevanten Hasskommentaren kriegen wir immer mehr Leute auf die Straße. Wenn ich abends da hocke und die Nachrichten anschaue und sehe, was man damit erreichen kann – das ist pures Gänsehaut-Feeling. Ich mache es ja nicht für mich, ich mache es für alle!"