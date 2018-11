Ein Astronaut erzählt, wie realistisch "Aufbruch zum Mond" ist

Zum Beispiel ist es im Film die Frau von Neil Armstrong, die ihn praktisch dazu zwingt, sich ausdrücklich von seinen Söhnen zu verabschieden. Persönliche Frage: Wie offensiv sind Sie denn gegenüber ihren Angehörigen mit dem Risiko umgegangen?

Sowohl bei meiner ersten wie auch bei meiner zweiten Mission hat es schon viele Flüge vorher gegeben. Da war schon etwas mehr Zuversicht, was die statistischen Wahrscheinlichkeiten angeht. Ich habe meine Familie in der gesamten Ausbildung immer mit eingebunden, erzählt, was wir da tagtäglich machen, und natürlich haben wir auch über das Risiko gesprochen. Das war eine ganz andere Situation als im Film für Neil Armstrong.

Reden wir doch mal über diesen großen Moment, in dem der Mond betreten, dieser berühmte große Schritt für die Menschheit. Im heutigen Narrativ ein Moment voller Pathos. Im Damien Chazelles Film folgt dann eine lange Einstellung mit Blick auf die Mondlandschaft: viele Steine, viel Geröll, noch mehr Geröll. Welche Assoziationen haben Sie gehabt, als Sie das gesehen haben?

Seinerzeit haben wir das am frühen Morgen im Fernsehen verfolgt. Mein Vater hatte mich geweckt und wir sind dann zu Nachbarn gegangen. Es ging mir durch Mark und Bein. Ich bekam damals, wie heute auch immer noch, Gänsehaut bei der Vorstellung, mit eigenen Füßen auf der Oberfläche eines anderen Himmelskörpers zu stehen. Die ganze Welt hat den Atem angehalten, alle Menschen waren vereint in der Begeisterung, ein Gedanke, den ich sehr interessant und wichtig finde.

Sie selbst, Thomas Reiter, haben ja immer im internationalen, mindestens europäischen Rahmen gearbeitet. Wie gucken Sie denn auf die Debatte, die in den USA um den Film entbrannt ist, weil das ikonografische Bild der amerikanischen Flagge auf dem Mond nicht vorkommt?

Ja, das ist schon auffallend. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Film entstanden ist, als der amerikanische Präsident Trump bereits gewählt war, es ist ja bekannt, dass Hollywood kritisch ist – ich finde den Ansatz aber sehr gut. Denn die Mondlandung war wirklich ein Ereignis für die gesamte Menschheit. Damals herrschte der Kalte Krieg, es lief ein technologischer Wettlauf zum Mond gegen russische Bestrebungen – aber dass man es heute in einen mehr neutralen Kontext setzt, das finde ich toll. Ich kann Ihnen sagen, dass die Zusammenarbeit mit unseren internationalen Partnern in West wie Ost auf Arbeitsebene immer noch sehr gut ist – aber man sollte das nie für selbstverständlich halten. Ich kann nur hoffen, dass die Raumfahrt weiter ihren kleinen Beitrag zur Völkerverständigung leistet.

Der Film spielt 1969, damit Jahrzehnte, bevor Sie ins All gegangen sind. In den Szenen, in denen Raketenflüge dargestellt werden – da dröhnt und zerrt und wackelt es an allen Enden geradezu beängstigend. War das zu Ihrer Zeit auch noch so? Man stellt sich Hochtechnologie ja immer so smooth und leise vor.

Genau das fiel mir bei dem Film auch auf, es wurde ein bisschen dramatisch dargestellt: tosender Lärm, alles hat gerüttelt und geschüttelt. Ehrlich gesagt – so war es nicht, weder von der Lautstärke her noch was diese extremen Schwingungen angeht, auch wenn es damals vielleicht ein bisschen mehr gewackelt hat als heute. Ich kann Ihnen sagen, heute in der Sojus-Rakete ist es total ruhig. Sie hören kaum etwas von diesem infernalischen Lärm draußen. Ähnlich beim amerikanischen Space Shuttle, wobei da das Rütteln ein kleines bisschen ausgeprägter war als bei einer Sojus, aber wenn nach zwei Minuten die Feststoff-Booster abgesprengt waren, dann ging es ganz ruhig weiter und von dem Lärm außen hört man innen nichts.

Verpassen war gestern, der BR Kultur-Newsletter ist heute: Einmal die Woche mit Kultur-Sendungen und -Podcasts, aktuellen Debatten und großen Kulturdokumentationen. Hier geht's zur Anmeldung!Die tägliche Dosis Kultur – die kulturWelt als Podcast. Hier abonnieren!