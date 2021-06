Aufbruch-Stimmung in der Kulturstadt Bayreuth

"Es ist eine gute Aufbruch-Stimmung in der Stadt im Moment und das tut den Gemütern auch sehr gut", so Kulturreferent Benedikt Stegmayer im BR-Gespräch. Auch ihm selbst. Das vergangene Jahr sei in vielerlei Hinsicht eine Katastrophe gewesen.

Mitgefühl für KünstlerInnen deren Existenzen bedroht sind

Vor allem für die Künstler und Künstlerinnen habe er großes Mitgefühl, deren Existenzen ohne Auftrittsmöglichkeiten ökonomisch bedroht oder gar gescheitert sind. Und auch für Bayreuth sei es eine große Leerstelle gewesen, so Stegmayer.

"Bayreuth lebt von der Kultur und auch durch die Kultur. Wenn das zum großen Teil wegfällt, dann ist ein Teil er raison d'être (deutsch: Daseinsberechtigung) dieser Stadt auch weggebrochen." Benedikt Stegmayer, Kuturreferent der Stadt Bayreuth

Kultur lebt wieder auf: Zweite Auflage "Bayreuth Summertime"

Seit knapp einer Woche läuft die Veranstaltungsreihe "Bayreuth Summertime" am Kulturkiosk in der Wilhelminenaue, dem ehemaligen Landesgartenschaugelände. Noch bis zum 4. Juli finden unter dem Motto "Kultur, Genuss, Leben" zahlreiche Konzerte statt, aber auch Kabarett und Kurzfilme werden gezeigt.

Das Format wurde im vergangenen Jahr, als es eine Absage nach der nächsten in der Veranstaltungsbranche gab, mehr oder weniger aus dem Boden gestampft. Die Idee über die Sommermonate Kulturangebote unter einer Dachmarke zu präsentieren, gab es in der Stadt schon länger. Die bürokratischen Hürden waren im Corona-Sommer 2020 aber niedriger.

"Jede Stadt lebt von einer vielfältigen Kulturszene und vor allem von einer vielfältigen Stadtkultur. Die "Bayreuth Summertime" bündelt ganz viel von dem, was an kreativem Potenzial in der Stadt vorhanden ist und gibt ihm eine Sichtbarkeit." Benedikt Stegmayer, Kulturreferent der Stadt Bayreuth

Seebühne in der Wilhelminenaue ist ein "magischer Ort"

Das Summertime-Programm in diesem Jahr ist noch breiter als 2020. Das Format habe der Stadt gefehlt, so Stegmayer. Er hoffe daher, dass es auch in den Folgejahren stattfinden werde und ist diesbezüglich positiv gestimmt. Man wolle den Schwung aus den schwierigen Zeiten mitnehmen und das Format etablieren.

Gespräche mit der Regierung von Oberfranken sind bereits geplant. Denn: Der Veranstaltungsort, die Wilhelminenaue, wurde durch Fördermittel der Landesgartenschau in den Zustand gebracht, in dem sie jetzt ist. Es dürfe dort also nichts passieren, was förderschädlich sei, so Stegmayer. In den Gesprächen soll nun geklärt werden, was auf der Seebühne auch künftig möglich ist. "Ich bin optimistisch, dass wir eine gute Lösung für alle finden. Das ist ein magischer Ort", so der Kulturreferent.

Noch viele offene Fragen bei Bayreuther Festspielen

Nach der Absage im vergangenen Jahr sollen 2021 die Wagner-Festspiele am Grünen Hügel zur Aufführung kommen. Nach wie vor ist noch nicht klar, wie viele Gäste im Publikumsraum sitzen dürfen. Man habe ein sehr gutes Hygienekonzept erarbeitet, heißt es. In den kommenden Tagen sollen die letzten Details geklärt werden.

Klar ist aber: Es sind strenge Auflagen. Es gibt keinen roten Teppich, der in den Jahren zuvor gerne von zahlreichen heimischen Zaungästen genutzt wurde, um ein wenig "Festspiel-Flair" mitzubekommen. Die Absage im vergangen Jahr sei "eine gespenstische Atmosphäre gewesen für Bayreuth", so der Kulturreferent der Stadt. Auch wenn in diesem Festspielsommer wieder vieles anders als gewohnt sei, werde es zumindest Festspiele geben, so Stegmayer,

Leuchtturm: "Bayreuth Baroque" im Opernhaus

Ein Herzensprojekt des Bayreuther Kulturreferenten ist das "Bayreuth Baroque Opera Festival". Es konnte 2020 als eines der wenigen Festivals noch stattfinden. Und das im Markgräflichen Opernhaus. "Wir hatten großes Glück, dass das noch geklappt hat und einen fulminanten Auftakt hatte", so Stegmayer. Er bezeichnet es als Leuchtturm, der Bayreuth als Kulturstadt noch präsenter werden lasse. In den ersten beiden Septemberwochen wird "Bayreuth Baroque" erneut stattfinden.

"Die Barock-Festspiele sind einer der wichtigsten kulturpolitischen Eckpfeiler für die Weiterentwicklung der Kulturstadt." Benedikt Stegmayer, Kulturreferent der Stadt Bayreuth

Bayreuth: Eine Stadt mit Potential

Bayreuth ist eine Stadt mit viel Potenzial. Davon ist der Kulturreferent überzeugt. Der aktuelle kulturelle Stand sei gut, aber es gebe noch viel an Bedarf. Beispielsweise soll das Kunstmuseum zukunftsfähig gemacht werden. Immer wieder ist die Rede von einer "Kunsthalle Bayreuth". Das Jean-Paul-Museum soll in die Friedrichstraße 5 umziehen, um in dem jetzigen Gebäude Raum zu schaffen für ein Dokumentationszentrum der NS-Ideologie-Geschichte.