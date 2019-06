Papst Franziskus in Siebenbürgen: Messe mit 100.000 Gläubigen

Die Region ist ein Zentrum ungarischsprachiger Katholiken in Rumänien - und so war der Andrang beim Besuch des Papstes entsprechend groß.

100.000 feiern die Messe mit Papst Franziskus im strömenden Regen

Rund 100.000 Menschen sind am Vormittag nach Sumuleu Ciuc gekommen, um mit Franziskus am Fuß der Karpaten unter freiem Himmel eine Messe zu feiern. Vom teils strömendem Regen unbeeindruckt jubelten viele dem Papst begeistert zu, als er mit dem Papamobil durch die Menge zum Altar auf der großen Freilichtbühne fuhr. Der Marienwallfahrtort Sumuleu Ciuc gilt als einer der ältesten und wichtigsten Osteuropas. Ein katholischer Hotspot in Siebenbürgen. Gläubige aus der ganzen Region waren angereist: Die meisten Angehörige der ungarischen Minderheit. So wie Csaba Miklos:

"Einmal erlebt man das, dass ein Papst nach Siebenbürgen kommt. Das gab's seit tausend Jahren nicht. "Gottesdienstbesucher Csaba Miklos

Der Wallfahrtsort Sumuleu Ciuc liegt in einer ungarischen Enklave mitten in Rumänien. Viele Gottesdienstbesucher begrüßten den Papst mit der ungarischen Nationalflagge.

Ungarn in Siebenbürgen fühlen sich mehr Ungarn zugehörig

Die meisten in der Region fühlen sich eher dem Nachbarland zugehörig als Rumänien. Das Gebiet Siebenbürgen gehörte bis zum Ende des Ersten Weltkriegs zu Ungarn. Bis heute fordert die ungarische Minderheit dort mehr Autonomie, was immer wieder zu Auseinandersetzungen in Parlament und Öffentlichkeit führt. In seiner Predigt rief Franziskus zu Versöhnung und Brüderlichkeit auf.

"Die verwickelten und traurigen Geschichten der Vergangenheit sollen nicht vergessen oder geleugnet werden, aber sie dürfen auch kein Hindernis oder ein Argument dafür sein, das ersehnte brüderliche Zusammenleben zu verhindern." Papst Franziskus

Die über 500-jährige Wallfahrtstradition zum Marienheiligtum in Sumuleu Ciuc zeige, dass dieses brüderliche Zusammenleben möglich ist. Franziskus verwies auf die ungarischen und rumänischen Traditionen des Wallfahrtsortes: Jedes Jahr pilgerten hunderttausende Christen aller Konfessionen zur Madonna von Sumuleu Ciuc. Der Ort sei ein Symbol der Einheit und des Dialogs.

"Wir kommen als Volk, dessen Reichtum seine tausend Gesichter, Kulturen, Sprachen und Traditionen sind. Die Pilgerschaft fordert uns dazu heraus, den Geist zu entdecken und weiterzugeben, dass wir zusammenleben können und keine Furcht davor zu haben brauchen, uns zu vermischen, einander zu begegnen und zu helfen." Papst Franziskus

Papst appelliert an Miteinander - am Sonntag trifft er Roma

Wie bereits in seiner Rede vor Regierungsvertretern tags zuvor in Bukarest betonte Franziskus, dass das Christentum für eine Kultur der Vielfalt und des Miteinanders stehe, für eine Kultur, die auch die Ärmsten und Schwächsten an der Gesellschaft teilhaben lässt.

"Das bedeutet, sich dafür einzusetzen und zu kämpfen, dass die, welche gestern zurückgeblieben sind, zu den Protagonisten von morgen werden und die Protagonisten von heute morgen nicht zurückgelassen werden." Papst Franziskus

Später wurde Franziskus im nordostrumänischen Lasi unweit der Grenze zu Republik Moldau erwartet, zu einer Begegnung mit Jugendlichen und Familien. Nach der Visite von Papst Johannes Paul II. 1999 ist es erst der zweite Papstbesuch in dem orthodox geprägten Rumänien. Zum Abschluss will Franziskus morgen im siebenbürgischen Blaj mit Vertretern der oft benachteiligten Roma zusammenkommen.