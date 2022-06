Auf Putins Befehl: 11.000 russische Schulen werden beflaggt

Billig wird das nicht: Rund 970 Millionen Rubel investiert Russland in die patriotische "Grundausstattung" seiner Schulen und Akademien in 31 Regionen. Wegen des stark manipulierten Umtauschkurses – Devisenbesitzer müssen in Russland neuerdings "Strafzinsen" zahlen – ist die Umrechnung derzeit schwierig. Offiziell entspräche das einem Betrag von knapp 16 Millionen Euro. Mit dem Geld sollen nach Angaben von Ministerpräsident Michail Mischustin "im Namen von Präsident Putin" noch in diesem Jahr russische Wappen, Flaggen und Fahnenmasten für 11.000 Schulen angeschafft werden, die übrigen Lehranstalten sollen bis 2024 versorgt werden. Die vaterländische Erziehung ist dem Kreml demnach wichtiger denn je.

Vor Schulen soll es keine Demos mehr geben

So wurden bereits Handbücher verteilt, denen die Lehrer entnehmen können, wie die Propaganda den Krieg in der Ukraine dargestellt sehen will. Spezielle Geschichtsstunden sollen für die nötige "Aufklärung" sorgen, auch in der Grundschule. Über den Vorschlag, alle russischen Schüler nach dem Vorbild der USA täglich einen "Treueeid" aufsagen oder die Hymne singen zu lassen, gab es eine rege Debatte mit offenem Ende. In der Region Twer eröffnet so ein patriotisches Ritual bereits jede Schulwoche.

Kritik am "veralteten Stück Stoff"

Im russischen Netz gibt es bereits eine rege Debatte über die Flaggen-Initiative. Kritiker verwiesen darauf, dass Dreiviertel aller russischen Lehrer weniger als den Mindestlohn verdienten und das Bildungsniveau beklagenswert sei, das seien wichtigere Themen. Ein Kommentator schrieb: "Wenn gar nichts mehr geht, schießt der Patriotismus durch die Decke."

Andere äußerten, sie wollten ihre Kinder auf Privatschulen schicken oder kritisierten, alles, was mit Zwang erfolge, verursache "Abscheu und Ekel". Spaßvögel erklärten "ein Stück Stoff" für total veraltet und schlugen stattdessen "Flaggen-Bildschirme" vor, die morgens und abends automatisch ein- und ausgeschaltet werden könnten.

Gleichzeitig legten Abgeordnete und Senatoren einen Gesetzentwurf vor, wonach künftig in der Nähe von Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden unter Strafandrohung nicht mehr demonstriert werden darf. Die Behörden könnten demnach die Liste der "verbotenen Orte" nach "historischen, kulturellen und anderen Kriterien" beliebig verlängern.

"Wir kämpfen an zwei Fronten"

Auch Universitäten sollen "auf Kurs" gebracht werden. Die Vorsitzende des russischen Föderationsrats, nominell Nummer zwei in der staatlichen Hierarchie, verwies darauf, dass die Verfassung zwar eine Staatsideologie ausschließe, allerdings nicht "bestimmte grundlegende Ideen" ausschließe: "Wir kämpfen an zwei Fronten. Einerseits mit den Ideen, die der Westen in die Köpfe der russischen Bürger, vor allem der Jugend, einbringen will. Andererseits mit dem Neonazismus in seiner aktuellen, ukrainischen Gestalt. Staat und Gesellschaft können nicht umhin, auf diese Herausforderungen zu reagieren."

Die Schaffung einer allrussischen "Jugendbewegung" und der Geschichtsunterricht ab der ersten Klasse seien dafür bestens geeignet, aber auch akademische "Reformen" nötig: "Ich glaube, dass im Hochschulbereich einige Schritte in diese Richtung überfällig sind. Insbesondere ist über eine Aktualisierung der geisteswissenschaftlichen Studiengänge an Universitäten nachzudenken. Eine solche Maßnahme wird der jüngeren Generation helfen, die Prozesse in Russland und in der Welt besser zu verstehen", so Valentina Matwienko.

"Frische und coole Songs" über den Krieg

Auch die Popmusik wird inzwischen zur vaterländischen Erbauung eingesetzt. Die zensierte Presse empfiehlt "frische und coole" Songs über den Krieg im Donbass, preist die "hypnotische Energie" und den "peppigen Rap" von Titeln mit Textzeilen wie: "Dämonen sind in Asow-Stahl begraben", eine Anspielung auf den gleichnamigen Betrieb in Mariupol, auf dessen Gelände sich ukrainische Kämpfer wochenlang verschanzt hatten. Popsänger Sergei Galanin verfasste das Lied "Brandgeruch im Donbass", in dem es heißt, Europa sei der "Wahrheit nicht gewachsen".

Romanzen-Interpretin Julia Tschischerina hat sich auf die Würdigung von Soldaten spezialisiert und ruft in ihrem neuesten Hit "Dort oben" keinen Geringeren als Gott persönlich an: "Gnadenloses Schlachtfeuer/ Und die Jungs werfen sich in die Flammen/ Für einen friedlicheren Himmel."

Die Militarisierung des Alltags kennt demnach keine Grenzen. Auf die Euphorie der Bevölkerung allein, speziell der Jugend, will der Kreml allerdings augenscheinlich nicht setzen: Der Inlandsgeheimdienst FSB ist gerade dabei, die Überwachung der Netzkommunikation erheblich zu verschärfen.