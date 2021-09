Auf ihrem neuem Album überschreitet Little Simz Grenzen

Marching Drums und Bläser sorgen für Dramatik, Streicher setzen dem ganzen funkelnde Glanzlichter auf, Pomp und Prunk. Von Anfang an ist zu hören, dass das neue Album von Little Simz sich nicht an die üblichen Regeln des Hiphop hält, aber die 27-jährige Rap-Artistin hat sich noch nie an die Blaupausen gehalten, die aus den USA über den Atlantik dröhnen. Auf den Stücken, die die Tochter nigerianischer Einwanderer unter dem Titel "Manchmal bin ich schüchtern" versammelt, ist ein Symphonieorchester zu hören. Das ist nicht nur teuer, es bedeutet auch, dass vorab eine Partitur geschrieben werden muss. Denn: So ein edler Klangkörper spielt nicht einfach so, ohne Noten geht hier gar nichts.

Prächtige Klangkunst also statt einiger weniger Klangspuren sowie das in Anspruch nehmen einer Musikkultur, die für die einstigen Eliten des alten Europa entwickelt wurde – interessantes Setting also. Volle Punktzahl für die Künstlerin, die eigentlich Simbi Ajikawo heißt. Aufgewachsen ist sie in einem Haus in Nordlondon, in dem das Sozialamt normalerweise Flüchtlinge unterbrachte.

Clash of Civilizations?

Natürlich bleibt es nicht ausschließlich bei diesem erlesenen Klangteppich. Little Simz switcht in den folgenden Tracks auf die Sounds des amerikanischen Rhythm’n’Blues und des Soul der 60er Jahre um. Es sind Songs, in denen es um ihre Kindheit geht, um das Aufwachsen als Migrantenkind in der britischen Gesellschaft, in der die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Klasse immer noch eine große Bedeutung hat. In Tracks wie "Two World’s Apart" thematisiert das Little Simz, die übrigens vor zehn Jahren erste Erfolge als Schauspielerin feierte.