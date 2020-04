Auf ihrem neuen Album lassen "The Strokes" alles beim Alten

Rick Rubin hat sich dieser Boygroup angenommen, um ihr sechstes Album zu produzieren. Und: Er hat alles beim Alten belassen, beziehungsweise ist zurückgekehrt zu den Anfängen vor 19 Jahren: Ruppiger, „punkiger“, rauer Rock'n'Roll, aber mit Resopal-Beschichtung laminiert. Das sind Jungs aus gutem Hause, alle gelangweilt, weil sie ja alles haben, was sie sich einst gewünscht haben mögen, bloß eben nicht das, wonach sie sich immer gesehnt haben: "Ich treffe immer die verkehrten Entscheidungen", singt Julian Casablancas, und klingt dabei so manches Mal nach Rufus Wainwright, der eben auch Befindlichkeits-Lyrik absondert - schaut her, hört her, so geht es einem Jungen, der partout nicht älter werden will, obschon ich ja verheiratet bin, inzwischen zwei Söhne habe und 42 bin.

Sommer mit Endlos-Conora

Die Texte sind gut arrangiert, folgen nicht dem herkömmlichen Vers- und Strophen-Schema, deuten auf literarischen Gestaltungswillen, inhaltlich allerdings…! Na ja, die Musik ist gut produziert, aber nicht unbedingt ein must have im Plattenregal. "Is this it?" No folks, sorry about that. Fairly enough, um jetzt nochmal mit dem Song "Brooklyn Bridge For Chorus" von der neuen, der sechsten Scheibe zu kommen: One Shot Is Not Enough, singt Julian Casablancas. Doch, eine Platte der "Strokes", die erste nämlich, reicht - mir zumindest.

Das Album "The New Abnormal" ist am 10. April als CD, auf Vinyl und Download bei Sony Music erschienen, ca. 16,55 Euro.