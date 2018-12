Auf Garagenwand: Neues Banksy Kunstwerk

Banksy-Kunstwerk tauchte an einer Garage auf

Aufgetaucht ist das neueste Banksy-Werk an der vorstehenden Ecke einer Garage in der walisischen Industriestadt Port Talbot in Wales. Dass das Kunstwerk genau dort zu finden ist, ist kein Zufall, denn in Talbot steht das größte Stahlwerk Großbritanniens. Laut einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation WHO ist Talbot die am stärksten verschmutzte Stadt Großbritanniens.