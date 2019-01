Auf der Suche nach Gefühlen im Netz - die Berliner Transmediale

What moves you? Was bewegt dich? Danach fragt in diesem Jahr das Berliner Medienkunstfestival Transmediale. Untersucht werden Gefühle in digitalen Welten: Liebe und Sympathie. Mitleid und Fürsorge. Aber auch Wut und Neid, Abscheu und Vorurteil. Welche Rolle spielen Emotionen in der digitalen Kultur? Welche Gestalt nehmen sie an im Netz? Wie verschmelzen sie mit den verschiedenen Plattformen und Technologien? Joana Ortmann hat darüber mit Inga Seidler gesprochen, sie ist eine der Kuratorinnen der Transmediale 2019.

Joana Ortmann: Gefühle im Netz - da fallen mir zuerst ganz konkret Emojis ein, es geht sicher um sehr viel mehr...?

Inga Seidler: Emojis sind ein Teil davon. Aber "What moves you?" - Was bewegt dich? Genau in diesem Sinne ist es gemeint: Es geht darum, was dich emotional bewegt, aber auch darum, was dich motiviert, was dich mobilisiert. Und dabei richten wir den Blick auch auf die Rolle von neuen Technologien oder sozialen Medien: Welchen Einfluss haben die auf das Gefühlsklima im Netz? Dabei, denke ich, zeigt sich: Nicht nur in den sozialen Medien gibt es mehr und mehr Emotionalisierung, auch in der Politik. Wir wollten deshalb die Rolle der digitalen Medien und Technologien ein bisschen aufbrechen und weiter erforschen - also beispielsweise die Frage: Was bringt mich dazu, mich zu engagieren? Aber auch: Was bringt mich dazu, ein hetzender Mob zu werden?

Dass Gefühle in diesen Bereich übertragen werden ist spannend, wobei eine ältere Generation wahrscheinlich sagen würde: Das sind ja alles nur Zeichen! Andererseits haben wir Technologien, künstliche Intelligenzen, die unsere Emotionen in Bildern, Tönen und Videos immer besser lesen können, immer besser zu entschlüsseln wissen. Also auf der einen Seite technisierte Kommunikation, auf der anderen die schlauere Technik. Wie ordnen Sie sich da ein?

Das sind definitiv Phänomene, die wir uns im Rahmen dieser Transmediale anschauen und zum Thema machen. Ein Beispiel: der virtuelle Voice-Assistent Alexa von Amazon. Da gibt es ja Bestrebungen nach einem Patent, dass Alexa in Zukunft auch feinste Sprachnuancen erkennt und auswertet. Das Ziel: Auf dieser Basis emotionale Rückschlüsse zu ziehen für ein besseres Nutzerprofil und maßgeschneiderte Werbung samt Angeboten. Künstliche Intelligenz ist auf dem Festival aber auch Teil verschiedener Performances - etwa der Live-Act am Freitag, 1.2. und Samstag, 2.2., im Auditorium des Berliner Haus der Kulturen: Der Musiker und Producer Actress nimmt dabei den KI-basierten Charakter Young Paint mit auf die Bühne, eine Art Lärmprogramm. Beide performen als gemeinsames Duo. Young Paint wird nicht nur nur auf den Sound des Musikers reagieren, den er sich vorher angeeignet hat. Er kann auch eigene Solos bringen.