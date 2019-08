Auf der Suche nach dem ultimativen Heilmittel gegen Kater

Das Oktoberfest gab ihm den Rest

Ausgerechnet das Oktoberfest bringt die Wende. Nach einem exzessiven Wiesn-Besuch im zehnten Jahr seiner Anti-Kater-Mission beschließt Bishop-Stall, nach Kanada zurückzukehren und die Recherchen zu seinem Buch abzuschließen. "Mein Geist und mein Körper sind noch immer vulkanisiert, ich habe kein Bargeld mehr und eine stark geschröpfte Kreditkarte, und jeder neue Einfall erscheint mir so lächerlich wie der letzte. Ich fühle mich wie der alte Silenos, der aufgedunsen und magenkrank vom Alkohol über die Erde stolpert, Berge hinunterrast, in Brunnen pinkelt, zuerst inmitten von Nymphen und Satyrn in reinigenden Wasserbecken und dann in Pfützen aus Tränen und in bayrischem Bier das Bewusstsein verliert. Ich muss dem ein Ende bereiten."

Eigentlich kaum verwunderlich: Denn nach zehn Jahren fast täglichen Alkoholkonsums ist Bishop-Stall gesundheitlich angeschlagen. Er sehnt sich nach den Zeiten zurück, als er noch "jung, schlank und durstig war" und fühlt sich einfach mies: "Es geht mir nicht gut. Ich fühle mich voll und schwer – so sehr, dass es mir manchmal schwerfällt zu sitzen, zu stehen oder die Straße zu überqueren. Und ich hasse dieses Gefühl, das ich einfach nicht loswerde – dass jetzt jeder Tag wieder ein Morgen danach ist. Nie ein neuer Anfang."

Garantiert heilsam

In dieser Phase nimmt er sich den Tipp einer Trink-und Katerfreundin zu Herzen, die ihm rät, Jack Londons "König Alkohol" (wieder) zu lesen. "Jack London hat gelernt: Wenn man mit etwas so Starkem herumhantiert – sich direkt hineinstürzt und darin herumrollt –, dann lässt man den Teufel in sein Bett. Und dann kann man ihn nicht einfach wieder hinauswerfen."

Diese Warnung führt zu einer Option, die Bishop-Stall bislang nicht in Betracht gezogen hat: nichts zu trinken, diesem langweiligsten aber wohl auch wirksamsten Mittel gegen den Katzenjammer, der einen am Morgen danach befällt. Wenigstens von Zeit zu Zeit.