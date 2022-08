Auf der Suche: Mary Sibande und Brandon Lipchik in Erlangen

Da stehen sie. Übergroß, riesig, von fast übermächtiger Präsenz erscheinen die Figuren auf dem erhöhten Rondell, einer Bühne ähnlich. Von dort aus überragen sie die Betrachter: zwei schwarze Frauen in einer nicht ganz durchschaubaren Interaktion. Ist es ein magischer Tanz, den sie vollziehen, ist es ein ritueller Kampf oder beides zugleich? Oder einfach eine Begegnung der Generationen, ein kommunikativer Prozess dieser doch alterslos wirkenden Frauen. Dabei spiegelt eine der beiden Figuren die Künstlerin Mary Sibande selbst, sie ist ihr Alter Ego. Die andere steht für ihre weiblichen Vorfahren, Mutter, Großmutter, Rollenbilder, die sie als Dienstmädchen in einer von Apartheit, Unfreiheit und Unterdrückung geprägten Welt zu spielen hatten und zu der es keine Alternative gab.

Die Erfindung einer neuen Farb-Symbolik

Die rätselvolle Symbolik entspringt – wie auch die Farbwahl – einer ganz privaten und selbst behaupteten Mythologie der Künstlerin und ist zugleich hochpolitisch. Kobaltblau die Dienstmädchenkluft der einen Skulptur. Leuchtendes Violett bestimmt das kunstvolle Phantasiegewand der anderen, wobei schlangenartige Gebilde – Nabelschnüren oder Tentakeln ähnlich – ihren schwingenden Körper umfassen. Amely Deiss, Leiterin des Kunstpalais, erklärt die Farbgebung: "Mary Sibande arbeitet sich eigentlich entlang der Farben. In Südafrika, wo sie herkommt und lebt, ist Farbe leider noch ein wichtiges Thema im Sinne von Hautfarbe. Da kommt auch ihre ursprüngliche Motivation und ihre Narration her. Sie arbeitet in verschiedenen Farbzyklen. Vom blauen Zyklus über das Lila, was sie als Zeichen ihrer Privilegiertheit und Freiheit gefunden hat. Das geht bis hin zum Rot, was sie auch für die Wut steht und die berechtigte Wut über nach wie vor bestehende Ungerechtigkeiten."

Auf einer großformatigen Fotografie, ganz in grellem Rot, hält eine schwarze Hohepriesterin ein knallrotes Herz in die Höhe als sei es ein magisch befreiender Gegenstand. Und in einer raumgreifenden Installation warten mit lauernden Blicken riesige rote Geier auf das Versagen des blutroten Herzens, das in ihrer Mitte pulsiert. Mary Sibandes Skulpturen, Installationen und Fotografien beschreiben die Konstruktionen schwarzer weiblicher Identität in einer postkolonialen Wirklichkeit und suchen zugleich mit reicher Phantasie und hoher emotionaler Unverfrorenheit nach einer selbstbestimmten Korrektur.