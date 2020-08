"Auf der Couch in Tunis" beweist Gespür für Charaktere

Wer ganz beiläufig alles über eine Figur erzählen will, der schickt sie zum Friseur: Wie offen spricht sie denn über sich, während ihr das Haar zurechtgeschnitten wird? Erzählt sie überhaupt etwas oder windet sie sich heraus aus der Gesprächssituation? Mag sie sich und den eigenen Haarschopf? Und wie soll der aussehen, was über die Trägerin verraten, was kaschieren? All das lässt sich in wenigen Sekunden erzählen, schickt man eine Figur in den Friseursalon.

Nicht die Protagonistin wird analysiert, sondern die Gesellschaft

Regisseurin Manele Labidi macht genau das: Ihre Protagonistin heißt Selma, ist gerade aus Paris nach Tunis zurückgekehrt. Eine entschlossene Frau. Psychoanalytikerin. Lockenkopf. Warum Selma jetzt, nach der tunesischen Revolution, in ihre Heimat zurückkehrt, wird nicht eindeutig erklärt. Überhaupt hält sich die Regisseurin angenehm zurück und versucht gar nicht erst, ihre Psychoanalytikerin selbst zu analysieren. Einmal aber gibt Selma doch einen Hinweis – wenn sie erzählt, in Paris gäbe es an jeder Ecke einen Psychotherapeuten, da werde sie sicher nicht gebraucht. In der Bemerkung steckt mehr als die Sorge, der Erfolg könne ausbleiben. Selma weiß, dass Tunis und die Bewohner der Stadt sich gerade neu sortieren, dass sie Gesprächsbedarf haben, das Private, aber auch die Politik, Normen und Traditionen, hinterfragen.