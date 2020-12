Auf der Bühne "einfach Mensch": Schauspielerin Jutta Lampe tot

Ihr großes Vorbild war nach ihren eigenen Worten die Schauspielerin Eleonora Duse, obwohl Jutta Lampe die bereits 1924 gestorbene legendäre Tragödin natürlich niemals auf der Bühne erlebt hatte. Gleichwohl hatte Lampe "alles gelesen", was die Duse jemals geschrieben hatte. Anders als die Kolleginnen machte sich diese große italienische Bühnendarstellerin im 19. und frühen 20. Jahrhundert vor allem mit ihrem "ungeschminkten", vergleichsweise realistischen Spiel einen Namen - und das in einer Zeit, die eigentlich pathetische Auftritte schätzte.

Unverständnis über "Stücke-Zertrümmerer"

Die mutmaßlich 1937 in Flensburg geborene Lampe - über ihr Geburtsdatum gibt es widersprüchliche Angaben - studierte bei Eduard Marks in Hamburg Schauspiel und begann ihre Karriere in Wiesbaden. In einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ) von 2007 bekannte sich Lampe entschieden zum wortorientierten Schauspiel und äußerte ihr Unverständnis über "Stücke-Zertrümmerer" und den Bühnen-Nachwuchs, der "nicht mehr an das Wort glaube": "Ich bin trotz der verschiedenen Ästhetiken, die ich kennen lernen durfte, nie auf die Idee gekommen, an großen Texten etwa von Schiller, Goethe oder Kleist zu zweifeln."

Bis ins höhere Alter war Lampe eine Anhängerin der "Stanislawski"-Methode in der Schauspielerei, die nach dem wegweisenden russischen Theaterreformer benannt ist. Der verlangte von seinem Ensemble absolute Identifikation mit den Rollen, also das gerade Gegenteil von dem, was später Bertolt Brecht propagierte, die Distanz. Weil gerade dieser "innere Abstand" gegenüber den Texten im modernen Regietheater eher noch forciert wird, fühlte sich Lampe bisweilen fremd unter Kollegen, auch als Hochschullehrerin an der Universität der Künste (UdK) in Berlin.

Peter Stein war ihre "Lebensbegegnung"

Bundesweit bekannt wurde Jutta Lampe durch ihre dreißigjährige Tätigkeit an der Berliner Schaubühne, wo sie neben solchen Superstars wie Edith Clever und Bruno Ganz bestehen musste. Mit dem maßgeblichen Haus-Regisseur Regisseur Peter Stein, den sie schon bei einem frühen Engagement in Bremen kennen gelernt hatte, war sie von 1967 bis 1984 auch verheiratet - eine "Lebensbegegnung", wie sie 2005 der "Neuen Zürcher Zeitung" verriet: "Ich werde nie vergessen, wie meine Empfindung da war: dass man einfach als der Mensch, der man ist, und mit einer anderen Geschichte in sich auf die Bühne kommen darf. Man musste nicht irgendwas spielen oder imitieren oder sich was vormachen."