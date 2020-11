Auf den nächsten Herbst verschoben: Der Deutsche Filmpreis 2021

So stark der große Gewinner des Deutschen Filmpreises in diesem Jahr war – "Systemsprenger", das Spielfilmdebüt der Regisseurin Nora Fingscheidt –, so öde war die Preisverleihung unter Corona-Bedingungen: Kein Live-Publikum, Laudationen und Dankesreden per Videokonferenz. Damit das Event nicht wieder durch die Pandemie überschattet wird, hat die Deutsche Filmakademie jetzt beschlossen, die Verleihung im kommenden Jahr auf den 1. Oktober 2021 zu verschieben. Wie die Verleihung im Herbst 2021 dann aussieht, ist noch unklar. Produzent Nico Hofmann übernimmt die künstlerische Gestaltung.

"Die Kinos mussten erneut schließen, Filmstarts verschoben und Produktionen unterbrochen werden", sagt Akademiepräsident Ulrich Matthes. Die Pandemie habe die Filmbranche stark erschüttert. Mit der Verlegung auf den Herbst nächsten Jahres, so Matthes, wollten sie mehr Flexibilität für Verleiher und Produzenten schaffen. "Und natürlich hoffen wir auf Fortschritte in der Wissenschaft."

Lola – der Deutsche Filmpreis

Der Deutsche Filmpreis gilt als wichtigste nationale Auszeichnung in der Branche. Die Preise sind mit insgesamt rund drei Millionen Euro für neue Projekte dotiert, das Geld kommt aus dem Haus von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU). Wer die Lolas bekommt, darüber stimmen rund 2.000 Mitglieder der Deutschen Filmakademie ab.

2020 sind die Lolas in einer TV-Sendung verliehen worden - die in Berlin geplante Gala musste wegen der Covid 19-Pandemie ausfallen. Das Drama "Systemsprenger" gewann gleich acht Auszeichnungen, darunter die Goldene Lola für den besten Spielfilm.

Damit Filme für die Auszeichnung infrage kommen, müssen sie im Kino laufen. In diesem Jahr hatte die Corona-Pandemie aber die Pläne vieler Verleiher durcheinander gebracht. Immer wieder wurden Kinostarts verschoben, weil Filmtheater geschlossen waren oder weniger Sitzplätze in den Sälen besetzt werden konnten.