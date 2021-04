Auf dem Jazz-Forschungsschiff - das neue Album von ELF

"Wir waren natürlich auf der Suche nach neuen Sounds, Klängen und Texturen - und haben dann in der elektronischen Musik unsere Anleihen gefunden", erzählt Schlagzeuger Geff Eisenhauer, wenn man so will, der Maschinist von ELF. Der Oberpfälzer hat die Formation vor über 15 Jahren angeregt. Er hatte genug von altmodischem Swing und kaprizierte sich auf Impulse, die aus der elektronischen Musik, von Tanzflächen und aus Clubs kamen. Jungle, Techno, House und Drum’n’Bass hießen damals die urbanen Tanz-Genres. Vor allem deren Beats, die am Computer programmiert wurden, hatten es ihm angetan: "Trap-artige Grooves, die man heutzutage als 'drunken beats' versteht, die auf den ersten Blick so klingen als ob der Schlagzeuger leicht einen sitzen hätte, bekommen durch Wiederholung eine ganz eigene Ästhetik."