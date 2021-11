Auf dem Holzsteg: "Artus, Letzte Schlacht" in Salzburg

Der Steg ist schmal, steil und gefährlich, der in die lichte Zukunft führt, und so manch einer fällt runter oder kommt aus der Puste. Sogar Königen fehlt mitunter der lange Atem für den Weg in eine bessere Zukunft. Artus jedenfalls, bekannt als Chef der berühmten Tafelrunde, geht im Schauspielhaus Salzburg nach seiner "letzten Schlacht" lieber vorzeitig in Rente als sich weiter den Strapazen auszusetzen. Sein Volk ist launisch, die Gegner raffiniert, und der klapprige Holzsteg, den Bühnenbildnerin Nora Pierer entworfen hat, auch nicht gerade vertrauenerweckend. Er endet irgendwo hinter den Gardinen, die den Blick in die Zukunft verhüllen.

Schlägertypen wollen nicht lesen lernen

Regisseur und Autor Jérôme Junaud berichtet in seiner neu geschaffenen Version der Artus-Sage vor allem von den Zumutungen der Zivilisation. Aus einer Bande ungehobelter Schlägertypen, die sich auf den Schlachtfeldern am wohlsten fühlen und gern rumbrüllen, sollen mit Hilfe von Buchhaltung und Handel Wohlstandsbürger werden. Klar, dass das nicht so ohne weiteres funktioniert.