Auf, auf! Darum ist das neue Album von Embryo ein Aufbruch

Unangestrengt kommen die Instrumental-Stücke von "Auf auf", dem neuen Embryo-Album daher. Es sind die ersten Studio-Aufnahmen der Band seit dem Tod ihres Gründers Christian Burchard 2018. Geschrieben hat sie Marja Burchard, die Tochter des Kollektiv-Oberhaupts.

Für die junge Frau, die kniffligste Rhythmen mit einem Lächeln spielen kann, war es nicht immer leicht, Kind einer Musiker-Ikone zu sein. Marja erinnert sich an einen Gig mit Chris Karrer und einem bulgarischen Kadulka-Spieler.

Als 14-jährige sollte sie Elfer-Rhythmen am Schlagzeug begleiten: "Ich war total cool gestylt und hab’s überhaupt nicht gecheckt! Ich ich bin da so hardcore durchgefallen vor allen Leuten! Und danach kam Chris Karrer zu mir, hat mich total zusammen geschissen, wie mies ich Schlagzeug spiele und überhaupt..." Der klassische Satz, die klassische Erwartung: "Das musst du doch können als Tochter vom Christian Burchard!"

Raus aus dem väterlichen Schatten

Natürlich hat Marja Burchard komplizierte Beats gelernt, sich emanzipiert, was sicher nicht leicht war. Sie hat die Nähe zu Gleichaltrigen gesucht, in anderen Formationen gespielt, in der "Express Brass Band", einer wilden Münchner Blaskapelle, spielt sie Posaune, beim Weltmusik-Ensemble "JISR" sorgt sie für Klavier- und Keyboard-Soli.

Wichtige Schritte waren das, sagt die Musikerin, um aus dem Schatten ihres übergroßen Vaters, dem Wortführer des Krautrock wie der authentischen Weltmusik, herauszutreten.

"Mein Vater war viel punkiger!"

Und Marja Burchard erzählt, wie sie sich auf Tourneen um alles gekümmert habe, bei denen ihr Vater oft nur im Publikum gesessen und zugeschaut habe, weil er zu schwach gewesen sei. "Es war ein Aus- und einfaden." Embryo habe sie nicht von jetzt auf gleich übernommen, sondern schon mitgetragen, bevor ihr Vater krank geworden sei.

"Ja, mein Vater ist viel punkiger gewesen am Schluss als ich!" Das gibt die Musikerin offen zu, und erklärt weiter: "Ich hab jetzt schon klare Vorstellungen, die Musiker sollen wissen, wo die Eins ist. Und wenn wir bei einem Thema ausbrechen, dann möchte ich, dass wir wissen, wie wir wieder zurückkommen. Mein Vater war da auf einem anderen Level."

Ehrliches Interesse an anderen Kulturen

Musik, die alte Traummaschine, die einen in alle möglichen Ecken der Welt beamt – sie glitzert wieder verführerisch auf diesem Album, das diverse Einflüsse anderer Musik-Kulturen verarbeitet: aus dem fernen Osten, aus Afrika, Afghanistan.

Allerdings werden hier nie musikalische Wiedererkennungszeichen fremder Kulturen nur vorgeführt, um Exotik zu markieren – diesen Fehler hat Embryo nie gemacht. Es werden immer rhythmische und musikalische Strukturen gewürdigt, indem man mit ihnen arbeitet. Ein ganz wichtiger Punkt sei für Embryo auch, Interesse zu zeigen für andere Kulturen, die politisch gesehen weit an den Rand geschoben und nicht wirklich integriert werden, meint Marja Burchard.

Embryo setzte sich mit den Kulturen von Flüchtlingen auseinander, interessiere sich für deren Vergangenheit und dafür, "was für katastrophale Geschichte sie erlebt haben, bis sie hierher gekommen sind."

Embryo lebt!

Embryo – das war zu Christian Burchards Zeiten ein Projekt der Gegenkultur, ein Versuch, den Lauf der Geschichte zu beeinflussen. Man reiste in ferne Länder, recherchierte fremde Tonsysteme, spielte mit Kollegen, improvisierte, wurde vertraut miteinander, lud sich gegenseitig ein.

Die Aufnahmen, die Embryo von diesen musikalischen Kontakten machten, verbreiteten immer einen gewissen Zauber, die Magie des Anfangs.

In Marja Burchards feinen, kammermusikalischen Kompositionen, die auf diesem ersten Embryo-Studio-Album nach dem Tod ihres Vaters versammelt sind, lebt diese Faszination auf: dasselbe also, aber anders. Auch weil es ihr gelungen ist, alte Recken der Band wie den Oud-Virtuosen Roman Bunka und neue Ensemblemitglieder zusammenzubringen.

Embryo lebt! Und man darf gespannt sein, wie und wohin sich dieser musikalische Organismus weiterentwickelt.

"Auf, auf", das erste Studio-Album von Embryo nach dem Tod von Gründer Christian Burchard ist auf dem Label des amerikanischen Hiphop-Künstlers Madlib erschienen.