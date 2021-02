Auch ohne Titel: Nürnberg führt Kulturhauptstadt-Projekte weiter

Stadtentwicklung mit Mitteln der Kunst und Kultur - so fasst Kulturbürgermeisterin Julia Lehner (CSU) im Stadtrat ihr Konzept für die Weiterentwicklung der Kulturstadt Nürnberg zusammen. Auch wenn Nürnberg den Titel "Europäische Kulturhauptstadt 2025" nicht geholt hat und Chemnitz das Rennen machte, soll der Bewerbungsprozess nach Lehners Worten nicht umsonst gewesen sein. "Wir waren nicht siegreich, aber erfolgreich." Die Kulturhauptstadt-Projekte sieht sie als Motor für die Weiterentwicklung der Kulturstadt Nürnberg.

Kongresshalle soll Kreativzentrum werden

So will sie an dem Plan festhalten, dass ein Teil der Kongresshalle auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände umgebaut werden soll. Hier sollen etwa Räume, an denen es in Nürnberg noch mangelt, für Kreative entstehen.

Ein weiteres Großprojekt ist das Museum Industriekultur. Seine Sanierung steht ohnehin an. Diese soll genutzt werden, um nun auch die Dauerausstellung neu zu konzipieren. Statt ausschließlich Museumsstücke zu präsentieren, soll der Schwerpunkt künftig auf Geschichten von Industriearbeitern in Nürnberg und der Region liegen.

Neue Konzepte für Kulturläden

Neuerungen soll es auch bei den Kulturläden geben. Gemeinsam mit den Menschen aus dem Umfeld werden neue Konzepte für die Einrichtungen erarbeitet. Und im Haus des Spiels sowie dem Deutschen Spielearchiv soll es nach Lehners Kulturkonzept zukünftig um Brettspiele genauso wie um digitales Spiel gehen.

461.000 Euro vom Freistaat

Wann und in welcher Reihenfolge die Baumaßnahmen angepackt werden, muss der Stadtrat im Lauf des Jahres diskutieren und beschließen. Eine schwierige Abwägung, denn die Kulturprojekte konkurrieren mit vielen anderen städtischen Bauprojekten. Der Freistaat Bayern wird sich in diesem Jahr mit 461.000 Euro an der Fortführung der Projekte beteiligen. Das Geld wird aber nur freigegeben, wenn auch die Stadt Nürnberg eigene Mittel dafür ausgibt.

Frage nach Bewerbungskosten

Nach einem ersten Kassensturz hat sich Nürnberg in den Jahren 2016 bis 2020 die Bewerbung um den Titel "Europäische Kulturhauptstadt 2025" wie geplant insgesamt 6,5 Millionen Euro kosten lassen. Die Partei "Die Linke" hatte im Stadtrat Auskunft über die exakten Kosten der Bewerbung sowie eine detaillierte Aufstellung möglicher Mehrkosten gefordert.