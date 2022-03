Aua! Werden Ohrfeigen jetzt salonfähig?

Namen wie Backpfeife, Klatsche, ein Satz warmer Ohren, und das fruchtige Wort Ohrfeige selbst scheinen nur eines im Sinn zu haben: den Schlag auf die Wange zu verharmlosen. Dabei ist und bleibt die Ohrfeige nichts anderes als ein tätlicher Angriff. Die öffentliche Ohrfeige ist darüber hinaus eine Ehrverletzung.

Öffentliche Ohrfeigen gab es auch vor diesem Wochenende, manche haben es sogar in die Geschichtsbücher geschafft. Im November 1968 verpasste die Journalistin Beate Klarsfeld dem damaligen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger eine Ohrfeige, um damit gegen dessen NS-Vergangenheit zu protestieren. Von hinten und mit dem Handrücken ohne großen Schwung ausgeführt, ging es dabei ganz offensichtlich nicht um das Zufügen von Schmerz. „Nazi, Nazi!“ rufend ging es Klarsfeld vielmehr um die Ehrverletzung Kiesingers. Die Ohrfeige stand symbolisch für die Infragestellung seiner Funktion als Kanzler. Sie ist Sinnbild für die Beschädigung, die Kiesinger mit seinem Nazi-Hintergrund dem Amt des Bundeskanzlers zufügte.

Die öffentliche Ohrfeige als Ehrverletzung

Klarsfelds Tat war von langer Hand geplant. Will Smith handelte bei der Oscarverleihung spontan. Er reagierte damit auf einen schlechten Scherz des Präsentators Chris Rock, der auf der Bühne gesagt hatte, er freue sich schon auf die Fortsetzung von „G.I. Jane“. Sein Kommentar war eine Anspielung auf Will Smiths Ehefrau Jada Pinkett, die mit extremer Kurzhaarfrisur zur Oscarnacht gekommen war. Im Film „G.I. Jane“ wird Schauspielerin Demi Moore als Soldatin der Kopf kahlgeschoren. Jada Pinkett aber leidet unter Haarausfall, worüber sie in Interviews auch schon offen gesprochen hatte. Nach der Ohrfeige rief Smith dem Präsentator zu, er solle den Namen seiner Frau nicht mehr in den Mund nehmen.

Auch Will Smith ging es also um Ehre: Um die Wiederherstellung der Ehre seiner Frau, auf deren Kosten der schlechte Witz ging. Seine Überreaktion überrascht: Seit einiger Zeit schon kann ein falsches Wort zur falschen Zeit, ein schlechter Vergleich oder ein falsches Like ganze Proteststürme auslösen und auch Prominente zur Persona non grata machen. In dieser Logik müsste ein tätlicher Angriff auf einen unvorbereiteten Moderator das Ende von Will Smiths Karriere bedeuten.

Doch der Wind weht anders: Will Smith wird für seine Tat im Netz größtenteils gefeiert, zumindest ist das Verständnis für seine Wut und den Ausraster groß.

Strafrecht und öffentliche Meinung

Strafrecht und öffentliche Meinung gehen beim Thema Ohrfeige ohnehin gern getrennte Wege. Bereits 1982 war es in einer BR-Fernsehsendung mit dem eigentlich nicht wörtlich gemeinten Titel „Schlag auf Schlag“ zu einem tätlichen Angriff gekommen. Die Journalistin Barbara Friedrich war aus dem Publikum auf die Bühne getreten und hatte einem der Diskutanten eine schallende Ohrfeige verpasst. Sie traf Theodor Schmidt-Kaler, den langjährigen Direktor des Astronomischen Instituts der Universität Bochum. Schmidt-Kaler gehörte er zu den Initiatoren des Heidelberger Manifests, einem heute als rechtsextremistisch und rassistisch geltenden Text, der vor einer „Unterwanderung des deutschen Volkes“ durch Millionen von Ausländern warnte. Diese Ansichten äußerte Schmidt-Kaler auch in der Live-Sendung. Barbara Friedrich sah in Schmidt-Kaler den geistigen Ziehvater des Täters, der kurz zuvor drei Türken in Nürnberg erschossen hatte. Ein Gericht wertete diese Aussage als Beleidigung und verurteilte die Journalistin zu einer Strafzahlung von 6000 Mark. Viele Astronomen waren über die Haltung ihres Kollegen allerdings entsetzt und sammelten Geld, um die Journalistin finanziell zu unterstützen.

An diesem Wochenende gab es außer für Chris Rock auch für Oliver Pocher eine Ohrfeige. Am Samstagabend saß der Comedian bei einem Boxkampf in der Dortmunder Westfalenhalle als Zuschauer in der ersten Reihe, als sich ihm ein Mann näherte und sehr kräftig zuschlug. Der Vorfall wurde planvoll gefilmt und das von lautem Lachen begleitete Video später online gesetzt. Bei dem Angreifer handelt es sich offenbar um einen Rapper namens „fat.comedy“, der den Vorfall mit seiner persönlichen Abneigung gegen Oliver Pocher begründet.

Aus persönlicher Abneigung gegen Oliver Pocher

Wird die Ohrfeige jetzt salonfähig? Wann sehen wir die erste rote Wange bei Anne Will aufleuchten? Oder ist alles ganz anders? Kann eine Ohrfeige als sanfte Vorstufe des Faustschlags nicht auch deeskalierend wirken? So jedenfalls die Lehre aus manchem Western mit Bud Spencer und Terence-Hill: Gern schaut man dem Schauspieler Hill dabei zu, wie er seinem Widersacher in „Mein Name ist Nobody“ den ein oder anderen „Satz warmer Ohren“ verpasst – immer noch besser als ein Duell mit Revolvern.

Apropos Duell: Zum ritualisierten Kräftemessen taugt die Ohrfeige wirklich gut. Man setze sich auf Hockern gegenüber und schlage sich gegenseitig so lang abwechselnd mit der flachen Hand auf die Wangen, bis einer umkippt. Das ist dann der Verlierer. Im DDR-Klassiker „Spur der Steine“ fechten Manfred Krug alias Hannes Balla und sein Kontrahent so die Hackordnung innerhalb ihrer Brigade aus.

Performance-Künstlerin Marina Abramović und ihr Lebenspartner Ulay ohrfeigten sich – wohlgemerkt vor ihrer Trennung, als sie sich noch mochten – für ihre Videoarbeit „Light/Dark“ ganze 20 Minuten lang. Abgesehen von der Absicht, damit auszudrücken, wieviel Schmerz sich selbst Liebende gegenseitig zufügen können, gingen die beiden Künstler mit ihrer Aktion dem Phänomen der öffentlichen Ohrfeige und der Rolle des Zuschauers auf den Grund. Bei einer öffentlichen Ohrfeige gibt es nicht nur einen Aggressor und einen Geschlagenen. Es gibt immer auch das Publikum. Dabei zu sein, wenn einer dritten Person Schmerz zugeführt wird, zwingt zu einer Reaktion. Unbeteiligte Zeugen gibt es nicht, jeder muss sich in irgendeiner Form zur Gewalt verhalten, auch wenn die Reaktion letztlich in Nichtstun und Schweigen mündet.

Ohrfeige: Der analoge Daumen runter

Kollegen haben versucht Will Smith zu beruhigen, um weitere Gewalt zu verhindern. Zwischen Oliver Pocher und seinem Angreifer – der ihn auffordert mit ihm nach draußen zu kommen und ihn regelrecht verfolgt – stellen sich eher lustlos ein paar Sicherheitsbeauftragte.

Auch wer nicht unmittelbar dabei war und die Taten im Fernsehen oder nachträglich in den sozialen Netzwerken oder im Internet sieht, verhält sich zu ihnen. Es wird geschwiegen, kritisiert und applaudiert. Will Smith erhält erstaunlich viel Lob. Seine Wut auf die für seine Frau verletzenden Witzeleien von Chris Rock ist verständlich. Dass er dieser Wut freien Lauf ließ, ja sogar langsam und kontrolliert auf die Bühne ging, bevor er zuschlug, ist nicht hinnehmbar. Eine halbe Stunde später bekam Will Smith den Oscar als bester Hauptdarsteller, es ist sein erster. In einer konfusen Dankesrede sprach er unter Tränen von Liebe und dass es wichtig sei, seine Liebsten zu beschützen. Für seine Tätlichkeit entschuldigt hat er sich nicht.