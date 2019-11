Aua: Die Ausstellung "Schuhe bewegen" im Münchner Stadtmuseum

Geändertes Schuhbewusstsein

In einer Vitrine ist auch ein Entwurf von Christian Louboutin zu sehen. Aber, ready to go? Sehr glitzernd und mit hohen Absätzen. Und auch Designerkollege Manolo Blahnik meint es nicht besser mit heutigen Frauenfüßen. Wohin so ein Design führen kann, zeigt die medizinische Abteilung in der Ausstellung: Zu Hallux-Valgus-Verformungen der Füße. Und auch die Lotosfüsse bleiben uns nicht erspart. Durch sozialen Druck und falsche Schönheitsideale ließen sich bis in die Neuzeit in China Frauen ihre Füße durch Abbinden verkrüppeln.

Bei uns hingegen haben Sportmode und Körperbewusstsein der Frauen inzwischen Sneakers, Adiletten und Birkenstock-Modelle trendy gemacht. Jugendkulturen wie Grunge oder Gothic haben eigene Schuhe im Holzfällerstil, mit Plateausohlen oder spitzen Schnäbeln wie im Mittelalter. Von den vielfach zu schnürenden Stiefelmodellen in der sogenannten Fetischabteilung ganz zu schweigen! Und der Veganismus macht inzwischen die Suche nach Ersatzmaterialien für Leder notwendig.

Auch die Schuhe aus Notzeiten werden nicht vergessen

Ähnlich flexibel in der Materialwahl mussten auch schon die Menschen im Zweiten Weltkrieg und in der Nachkriegszeit sein. Das Stadtmuseum besitzt eine ganze Vitrine voller Exponate aus den Jahren bis 1948. Alles wurde da zusammengenäht: Vom Jackenstoff über frühes Plastik bis zur Holzsohle. Gleich daneben ein unscheinbares Exponat: Männersandalen aus syrischer Produktion. Im Jahr 2016 übrig geblieben am Hauptbahnhof in München. Sie haben ihren Träger auf der Flucht weit tragen müssen.

Die Ausstellung "Ready to go: Schuhe bewegen" ist bis zum 21. Juni 2020 im Münchner Stadtmuseum zu sehen.

