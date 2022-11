Attacke auf Rubens-Bild: Strafbefehle gegen Aktivisten erlassen

Die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen beziffern die Kosten auf gut 11.000 Euro – allein um den Gemälderahmen zu restaurieren. Das Bild an sich blieb unbeschädigt. In der Summe nicht enthalten seien mögliche Einnahmeausfälle, so eine Sprecherin, und vor allem die Wertminderung des historischen Rahmens, die durch den Schaden entstanden sei. Die Lage sei vergleichbar wie bei einem Auto – nach einem Unfall sinkt einfach der Wert, trotz Reparatur.

Was den Aktivisten droht, wenn sie nicht zahlen

Als Folge bekamen die Klimaaktivisten nach der Aktion drei Jahre lang Hausverbot in der Alten Pinakothek. Sollten Sie die Rechnung des Museums nicht bezahlen, will man sich das Geld in einem Zivilprozess wiederholen.

Der Vorfall in den Alten Pinakothek ist kein Einzelfall. Seit Wochen kleben sich Klimaaktivisten an Gemälderahmen in ganz Europa fest und überschütten zum Teil die Kunst mit Flüssigkeiten. Am Dienstag dieser Woche kippten Aktivisten eine ölige Flüssigkeit auf ein Bild des Malers Gustav Klimt im Wiener Leopold Museum. Ein Werk von Monet wurde im Potsdamer Museum Barberini mit Kartoffelbrei beschüttet und das das berühmte Gemälde "Sonnenblumen" des niederländischen Künstlers Vincent van Gogh wurde in London mit Tomatensuppe beworfen.