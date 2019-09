Atleliertage in Oberfranken

"Artur" heißen die Ateliertage in Oberfranken, die der Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler zum 22. Mal veranstaltet. In ganz Oberfranken öffnen Künstler ihre Ateliers und gewähren Interessierten einen Einblick in ihre kreative Arbeit.

Künstlern über die Schulter schauen

Die Besucher können so zu Beispiel mit Malern und Bildhauern über ihre Werke, aber auch über ihre Arbeitssituation sprechen. Die Ateliers sind am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Die insgesamt 29 teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler sind auf der Webseite des Berufsverbands zu finden.