Selbst die Gedanken sind aus Öl: Der "Atlas der Petromoderne"

"Das Öl, von den Geologen aus der Wüste in den Schnee verfrachtet, hat enorme Wirkung auf die Wirtschaft, die Technologie und die Soziologie. Es verändert die Existenz der Menschen wie einst das Rad, wie die ersten Metalle, wie das Schießpulver, das Dampfross, die Elektrizität." Erdöl, die große Veränderung – so hat es der argentinische Dichter Mario Trejo einmal formuliert. Wer nun das Buch liest, das Benjamin Steininger und Alexander Klose geschrieben haben, wer mit ihnen aus der Gegenwart auf das Zeitalter der Petromoderne blickt, der versteht: Es ist noch ganz anders gekommen, als der Dichter es ahnte.

Der Grundstoff unseres Zeitalters

Erdöl war nicht nur die nächste große Entdeckung, Erdöl war das nächste Level. Oder wie Benjamin Steininger es sagt: "Es setzt in gewissem Sinn diesen Entwicklungen – dem Rad, dem Feuer, der Schrift und so weiter – eigentlich die Krone auf, indem es eben diese anderen Entwicklungen der Technikgeschichte noch einmal in eine neue Dimension hebt." Erdöl, das macht dieses Buch deutlich, ist die Triebkraft der großen Beschleunigung, der Grundstoff unseres Zeitalters. Es befeuert aber nicht nur unsere Motoren, sondern auch unsere Erzählungen, Ansichten, Träume. Erdöl ist, was sonst nur Götter sind: Es ist in allen Dingen. Und wird von uns doch kaum bemerkt.

"Das ist eigentlich die erstaunlichste Erkenntnis, wenn man sich diesem Stoff nähert", sagt Steininger. "Er ist uns so nah, dass wir ihn tatsächlich überhaupt nicht mehr sehen. Wir essen buchstäblich Öl, im Mascara ist Öl drin, in Pharmaka, das heißt mit unseren Körpern, mit unseren Maschinen, aber eben auch mit unseren Wissensbeständen sind wir so arg dem Öl verpflichtet, dass wir es eben gar nicht mehr wahrnehmen."

Sieben Meter Bohrloch pro Mensch

Der "Atlas der Petromoderne" will das ändern. Will, dass wir das Öl wieder wahrnehmen. Seine Herkunft, seine Verwendung, seine Allgegenwart. Und das schafft dieses Buch auch, das damit ebenso sehr eine Sehhilfe ist wie ein Atlas. Auch ein Begriff übrigens, der dem Öl nicht entkommt: Millionen Atlanten in unserem Land sind von Shell. "Unser Atlas", schreiben dagegen Steininger und Klose, "versammelt Fund- und Randstücke, in denen sich im Kleinen das Große und im Großen das Kleine spiegelt."

In einzelnen Kapiteln erzählen die beiden also Geschichten vom Öl. Mal rechnen sie vor, dass pro Erdenmensch schon sieben Meter Bohrloch in diesen Planeten getrieben wurden. Dann zeigen sie, warum es der Erdölindustrie zu verdanken ist, dass Computer immer leistungsfähiger wurden. Wer die ganze Erde vermisst, bei dem fallen schließlich so viele Daten an, dass er die nächste Revolution gleich mit anstößt. Die Autoren unternehmen also, was in der Branche der Planetendurchbohrer "Exploration" heißt. Sie erkunden, und sie erschließen. In ihrem Fall: Zusammenhänge. "Jede Plastiktüte", heißt es da, "die im Marianengraben von einem dieselbefeuerten Tauchboot fotografiert wird, zeigt die partnerschaftliche Reichweite von Kohlenwasserstoffmenschen und Menschenkohlenwasserstoffen."